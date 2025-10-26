Рэнди Питчфорд: "Игры только начинают развиваться - у нас ещё не было своего "Гражданина Кейна" или "Звёздных войн""

Глава студии Gearbox Рэнди Питчфорд заявил, что индустрия видеоигр всё ещё находится в самом начале своего пути, несмотря на то, что бюджеты современных проектов уже сопоставимы с крупнейшими фильмами.

В документальном фильме 24 'Til Launch: The Making of Borderlands 4, посвящённом созданию новой части серии, Питчфорд рассказал, как сложно стало принимать решения о разработке крупных игр:

«Бюджеты наших крупных игр сейчас превышают бюджеты блокбастеров. Такие проекты можно запускать только тогда, когда все в команде верят, что задуманное действительно заслуживает того, чтобы существовать».

Питчфорд отметил, что, несмотря на успех индустрии, игры всё ещё находятся на раннем этапе развития:

«Мне нравится думать, что мы только начинаем. У нас ещё не было своего “Гражданина Кейна”, не говоря уже о “Парке юрского периода” или “Звёздных войнах”. Мы всё ещё разбираемся, как всё это работает. Но это увлекательно».

По мнению разработчика, видеоигры продолжают искать свой собственный язык и возможности, сравнимые с величайшими достижениями киноиндустрии.