Рэнди Питчфорд: "Игры только начинают развиваться - у нас ещё не было своего "Гражданина Кейна" или "Звёздных войн""

Глава студии Gearbox Рэнди Питчфорд заявил, что индустрия видеоигр всё ещё находится в самом начале своего пути, несмотря на то, что бюджеты современных проектов уже сопоставимы с крупнейшими фильмами.
В документальном фильме 24 'Til Launch: The Making of Borderlands 4, посвящённом созданию новой части серии, Питчфорд рассказал, как сложно стало принимать решения о разработке крупных игр:
«Бюджеты наших крупных игр сейчас превышают бюджеты блокбастеров. Такие проекты можно запускать только тогда, когда все в команде верят, что задуманное действительно заслуживает того, чтобы существовать».
Питчфорд отметил, что, несмотря на успех индустрии, игры всё ещё находятся на раннем этапе развития:
«Мне нравится думать, что мы только начинаем. У нас ещё не было своего “Гражданина Кейна”, не говоря уже о “Парке юрского периода” или “Звёздных войнах”. Мы всё ещё разбираемся, как всё это работает. Но это увлекательно».
По мнению разработчика, видеоигры продолжают искать свой собственный язык и возможности, сравнимые с величайшими достижениями киноиндустрии.
Что за чушь он несёт. Сейчас наоборот все игры стали безыдейным и безопасным для аудитории игроков мусором. Если раньше игры делали творцы и смелые энтузиасты, то сейчас игры делают эффективные менеджеры в сотрудничестве со всякими свит бэйби инк и прочими бесами.
P.S. С кинематографом кстати тоже самое происходит, какой современный фильм не запущу, сплошная нудятина и бесполезная трата личного времени.
Да просто в том виде что они есть они себя изживают. Сначала были книги и газеты, которых подсидели радио и театр, которых в свою очередь вытеснили телевидение и игры. Всё истории написаны, песни спеты нужен новый скачëк культурного развития.
Этот псевдоджабба хатт знать не знает что несёт. Обычная менеджерская жаба, сосущая деньги из игр и не разбирающаяся в деле. У игр уже давно были своего "звёздые войны" и "юрские парки" (в одном 2007 шедевров вышло больше, чем за последние 5 лет точно, а то и 10) и в годах 13 они окончательно закончились и сжв-калл в виде борды4 не имеет нималейшего отношения к отличным играм.
Почему не было? Еще в прошлом веке вышло столько игр, которыми до сих пор вдохновляются и на которые равняются. Ничего нового сейчас уже не выпускают, а просто развивают уже открытые и много раз воплощенные идеи. Возможно только в VR-сегменте может быть прорыв, но он остается до сих пор очень нишевым
Питчфорд отметил, что, несмотря на успех индустрии...
А в чем этот самый успех выражается? Ковидное бабло из индустрии утекает. Качество проектов упало до такой низкой планки, что игроки даже радужное БГ3 готовы хавать, просто потому что у остальных ситуация еще хуже. Что-то реально увлекательное делают редко и как правило в инди-секторе за пять копеек. (Ничего не имею против дешевых игр, но в нормальной ситуации и дорогие проекты тоже должны быть регулярными) Началась эпоха испоганивания классики путем осовременивания прошлых успешных проектов и создания ремастеров под видом ремейков. Всюду пропихивается соево-глобалистская повесточка. Активно внедряется ИИ, который своего не создает, а лишь пережевывает пережеванное. Доходы контор уходят в пике вместе с их репутацией.
Где тут успех? Игровая индустрия в болоте д*рьма!
У нас ещё не было своего “Гражданина Кейна”
Был.
Ну если развитие это игра с мультяшной графикой, которая идёт на RTX 3090 Ti в ~53 FPS в FHD, то да, прямо видно развитие. А вот PS3, где сначала вышла игра с угловатыми полигонами, а в конце мы получили GTA V, не, это не развитие
1941ГОД= Гражданин Кейн, его хоть кто-то помнит?
З.В.= вышло х..уева туча игр, фильмов, мультов, сериалов и тд ну и по ПАРКУ -так-то тоже уже игры были и тд ...
Играм и не обязательно иметь свои аналоги в фильмах. Игры это игры. В рамках которых были свои легенды.