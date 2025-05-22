Рэнди Питчфорд извинился перед поклонниками Borderlands за неосторожные слова о "настоящих фанатах"

Руководитель Gearbox Рэнди Питчфорд оказался в центре скандала после того, как в соцсети X заявил, что «настоящие фанаты» Borderlands «найдут способ» купить Borderlands 4, даже если она будет стоить 80 долларов. Эти слова вызвали волну критики со стороны игроков, особенно на фоне текущей экономической нестабильности в разных странах.

В ответ на реакцию сообщества Питчфорд опубликовал извинения, подчеркнув, что его высказывание не было попыткой обесценить преданность фанатов или поставить любовь к серии в зависимость от их доходов. «Если говорить серьёзно, никому не нравится, когда его воспринимают как должное — и это не было моим намерением», — написал он. Он поблагодарил поклонников за поддержку и пообещал, что команда Gearbox делает всё возможное, чтобы Borderlands 4 стала «лучшей игрой серии».

Изначально Питчфорд рассказал историю из своей юности, когда он, работая за минимальную зарплату, смог накопить на игру Starflight для Sega Genesis. Сравнение фанаты восприняли как попытку навязать «правильную модель поведения» и упрёк в недостаточной любви к франшизе, если кто-то не может позволить себе игру за полную цену.

Наибольший резонанс вызвало сравнение Питчфорда с антагонистом Borderlands 2 Красавчиком Джеком. Один из фанатов даже озвучил его слова голосом злодея. Питчфорд ответил на это с иронией, но признал, что перегнул палку.

Тем временем Borderlands 4 готовится к релизу — игра выйдет 12 сентября на PC, PS5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch 2. Проект находится в разработке уже шесть лет. По словам главного креативного директора Рэнди Варнелла, новая часть предложит игрокам «величайшие приключения» во вселенной Borderlands. Недавний трейлер демонстрирует новые способы передвижения и намекает на амбициозный сюжет.