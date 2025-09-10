ЧАТ ИГРЫ
Borderlands 4 12.09.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Кооператив
6.5 253 оценки

Рэнди Питчфорд намекнул, что бонус к предзаказу Borderlands 4 может стать "инвестиционной находкой"

IKarasik IKarasik

Глава Borderlands 4 Рэнди Питчфорд вызвал обсуждение в сообществе, заявив, что бонус к предзаказу новой части шутера может оказаться выгодным вложением. Речь идёт о наборе с эксклюзивным обликом Мэд Мокси для Fortnite, который можно получить при покупке игры в Epic Games Store.

Питчфорд напомнил о похожей акции 2019 года, когда игроки могли заполучить скин Psycho Bandit для Fortnite при предзаказе Borderlands 3. В течение нескольких лет этот облик считался одним из самых редких и даже продавался на eBay за тысячи долларов, пока Epic не вернула его в магазин в апреле 2025 года.

Тем не менее пользователи быстро указали на проблему: официальной возможности обмена предметами в Fortnite не существует, а продажа аккаунтов с редкими скинами нарушает правила Epic Games и может привести к бану.

Несмотря на сомнительную перспективу «инвестиций», бонусный скин стал главным маркетинговым козырем предзаказа. Правда, эксперты советуют помнить, что покупка Borderlands 4 ради виртуального предмета в другой игре может обернуться потерей аккаунта.

Borderlands 4 выходит уже 12 сентября на ПК (Steam и Epic Games Store), PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Версия для Nintendo Switch 2 ожидается 3 октября.

Deep Sea

ЕЕЕ прогрев гоев !

7
jax baron

1) где он бред вообще пишет этот? 2) почему там сразу бан на пожизненное ему не дали (он уже нарушил всё что мог)

5
DishonestLythronax
Питчфорд вызвал обсуждение в сообществе, заявив, что бонус к предзаказу новой части шутера может оказаться выгодным вложением
Питчфорд напомнил о похожей акции 2019 года, когда игроки могли заполучить скин Psycho Bandit для Fortnite при предзаказе Borderlands 3. В течение нескольких лет этот облик считался одним из самых редких и даже продавался на eBay за тысячи долларов, пока Epic не вернула его в магазин в апреле 2025 года.

Которое через пяток лет обесценится, потому что их начнут продавать всем желающим? Инвестиции уровня Б.

5
WolksVagen
"инвестиционной находкой"

Инвестиция в гоvно. Неспасибо не надо

4
saa0891
Глава Borderlands 4 Рэнди Питчфорд вызвал обсуждение в сообществе, заявив, что бонус к предзаказу новой части шутера может оказаться выгодным вложением. Речь идёт о наборе с эксклюзивным обликом Мэд Мокси для Fortnite, который можно получить при покупке игры в Epic Games Store.

Я понимаю если бы они давали какую нибудь предыдущую часть за пердзаказ, это ещё можно было бы назвать выгодными инвестициями (кто не знаком с этой серией мог бы получить сразу две игры), но разводить людей с помощью скинов это днище.

3
ZAUSA

Про кал мамонта, который с годами только дороже.

2
Alex40001

babylon fall тоже инвестиционное приобретение)

2