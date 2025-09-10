Рэнди Питчфорд намекнул, что бонус к предзаказу Borderlands 4 может стать "инвестиционной находкой"

Глава Borderlands 4 Рэнди Питчфорд вызвал обсуждение в сообществе, заявив, что бонус к предзаказу новой части шутера может оказаться выгодным вложением. Речь идёт о наборе с эксклюзивным обликом Мэд Мокси для Fortnite, который можно получить при покупке игры в Epic Games Store.
Питчфорд напомнил о похожей акции 2019 года, когда игроки могли заполучить скин Psycho Bandit для Fortnite при предзаказе Borderlands 3. В течение нескольких лет этот облик считался одним из самых редких и даже продавался на eBay за тысячи долларов, пока Epic не вернула его в магазин в апреле 2025 года.
Тем не менее пользователи быстро указали на проблему: официальной возможности обмена предметами в Fortnite не существует, а продажа аккаунтов с редкими скинами нарушает правила Epic Games и может привести к бану.
Несмотря на сомнительную перспективу «инвестиций», бонусный скин стал главным маркетинговым козырем предзаказа. Правда, эксперты советуют помнить, что покупка Borderlands 4 ради виртуального предмета в другой игре может обернуться потерей аккаунта.
Borderlands 4 выходит уже 12 сентября на ПК (Steam и Epic Games Store), PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Версия для Nintendo Switch 2 ожидается 3 октября.
ЕЕЕ прогрев гоев !
1) где он бред вообще пишет этот? 2) почему там сразу бан на пожизненное ему не дали (он уже нарушил всё что мог)
Которое через пяток лет обесценится, потому что их начнут продавать всем желающим? Инвестиции уровня Б.
Инвестиция в гоvно. Неспасибо не надо
Я понимаю если бы они давали какую нибудь предыдущую часть за пердзаказ, это ещё можно было бы назвать выгодными инвестициями (кто не знаком с этой серией мог бы получить сразу две игры), но разводить людей с помощью скинов это днище.
Про кал мамонта, который с годами только дороже.
babylon fall тоже инвестиционное приобретение)