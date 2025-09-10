Рэнди Питчфорд намекнул, что бонус к предзаказу Borderlands 4 может стать "инвестиционной находкой"

Глава Borderlands 4 Рэнди Питчфорд вызвал обсуждение в сообществе, заявив, что бонус к предзаказу новой части шутера может оказаться выгодным вложением. Речь идёт о наборе с эксклюзивным обликом Мэд Мокси для Fortnite, который можно получить при покупке игры в Epic Games Store.

Питчфорд напомнил о похожей акции 2019 года, когда игроки могли заполучить скин Psycho Bandit для Fortnite при предзаказе Borderlands 3. В течение нескольких лет этот облик считался одним из самых редких и даже продавался на eBay за тысячи долларов, пока Epic не вернула его в магазин в апреле 2025 года.

Тем не менее пользователи быстро указали на проблему: официальной возможности обмена предметами в Fortnite не существует, а продажа аккаунтов с редкими скинами нарушает правила Epic Games и может привести к бану.

Несмотря на сомнительную перспективу «инвестиций», бонусный скин стал главным маркетинговым козырем предзаказа. Правда, эксперты советуют помнить, что покупка Borderlands 4 ради виртуального предмета в другой игре может обернуться потерей аккаунта.

Borderlands 4 выходит уже 12 сентября на ПК (Steam и Epic Games Store), PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Версия для Nintendo Switch 2 ожидается 3 октября.