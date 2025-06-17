Рэнди Питчфорд о цене Borderlands 4: "Игроки получат больше, чем заплатят"

На фоне всё более частых релизов игр по цене $80, основатель Gearbox Software Рэнди Питчфорд высказался о растущем недовольстве игроков стоимостью новых проектов — и пообещал, что Borderlands 4 оправдает каждый потраченный доллар.



В интервью шоу Dev Dive Питчфорд подчеркнул, что понимает тревогу игроков, особенно тех, для кого даже разница в $10 может быть ощутимой. "Я помню, как работал за минималку и копил на игры. Это непросто. Но когда ты чего-то действительно хочешь — ты находишь способ", — поделился он.



Тем не менее, Питчфорд считает, что гнев по поводу цены часто является отражением любви к играм: "Чем больше людям важна игра, тем больше им мешает ценник. Это нормально".



Переходя к Borderlands 4, он заверил, что игра не будет строиться вокруг микротранзакций или моделей live service. "Это премиальный продукт, с полной кампанией и контентом на старте. Никаких скрытых монетизаций", — заявил он.



Питчфорд уверен: даже по цене в $70 (а с дополнительными изданиями — и выше), игра предложит настолько богатый и увлекательный опыт, что вопрос стоимости отойдет на второй план.

"Я на 100% уверен, что каждый, кто купит и сыграет в Borderlands 4, почувствует, что ценность игры намного превышает её цену", — подытожил он.

Borderlands 4 выйдет 12 сентября на PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC.