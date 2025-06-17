Рэнди Питчфорд о цене Borderlands 4: "Игроки получат больше, чем заплатят"

На фоне всё более частых релизов игр по цене $80, основатель Gearbox Software Рэнди Питчфорд высказался о растущем недовольстве игроков стоимостью новых проектов — и пообещал, что Borderlands 4 оправдает каждый потраченный доллар.
В интервью шоу Dev Dive Питчфорд подчеркнул, что понимает тревогу игроков, особенно тех, для кого даже разница в $10 может быть ощутимой. "Я помню, как работал за минималку и копил на игры. Это непросто. Но когда ты чего-то действительно хочешь — ты находишь способ", — поделился он.
Тем не менее, Питчфорд считает, что гнев по поводу цены часто является отражением любви к играм: "Чем больше людям важна игра, тем больше им мешает ценник. Это нормально".
Переходя к Borderlands 4, он заверил, что игра не будет строиться вокруг микротранзакций или моделей live service. "Это премиальный продукт, с полной кампанией и контентом на старте. Никаких скрытых монетизаций", — заявил он.
Питчфорд уверен: даже по цене в $70 (а с дополнительными изданиями — и выше), игра предложит настолько богатый и увлекательный опыт, что вопрос стоимости отойдет на второй план.
"Я на 100% уверен, что каждый, кто купит и сыграет в Borderlands 4, почувствует, что ценность игры намного превышает её цену", — подытожил он.
Borderlands 4 выйдет 12 сентября на PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC.
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Это просто цифровой код, але, какие больше чем заплатят, Ты че!?
А кино -- это просто набор движущихся картинок, книга -- совокупность букв, хлеб -- просто мука с водой и дрожжами, але.
Если переключить тумблер со спинного мозга на головной, то можно догадаться, что речь о получаемом спектре впечатлений: эмоциях, мыслях и т.д. Все за что нравятся видеоигры или любое другое развлечение. Сейчас на колесе обозрения покататься стоит 1000руб, и займет подобное всего 15 минут.
Здесь игра на десятки часов.
Если для тебя это только рефлексы и убивание времени посредством тупого нажатия на клавиши глядя в экран, то вопросов нет.
Борда -- особенная серия, аналогов крайне мало. Третья часть получилась спорной, теперь придется либо исправляться, либо ставить крест. И если проект вышел удачным, то никто о ценнике не вспомнит. Собственно, 70$ сейчас -- расхожий конкурентный формат для трипл-А.
Но вот если не выстрелит, то данный прайс будут костерить при каждом удобном случае, будто проблема только в нем.
Сейчас на колесе обозрения покататься стоит 1000руб
в москве, на самом высоком колесе в европе. да с кайфом бы за косарь там катался, оно того стоит
у нас меньше и стоит 250р, но это не стоит этих денег, в сравнении с колесом из мск
и так далее
так что не сочиняй цены из своей глупой башки
какая к чёрту особая серия без аналогов? любая игра в коопе на четверых это и есть аналог, глупенький
любой шутер это аналог, глупенький
да и не пахнет там никаким ААА
1000 это с пн по четверг - пятница 1200, в выходные\праздники 1500 - это происходит когда народ не спрашивает и в свои руки не берёт (с играми так же)
"Я на 100% уверен, что каждый, кто купит и сыграет в Borderlands 4, почувствует, что ценность игры намного превышает её цену"
Ошибкой было говорить эту фразу. Если он правда это сказал то вангую, скриньте, надеюсь я угадаю) Каждый кто купит ее, будет так жестко хейтить игру за любой ее косяк и неоправданную цену. Вот увидите.
Каждый кто столкнется с багом, лагом, рассинхроном, неконнектом, еще с чем-либо будет говорить "Вот за это я отдал свои 80 бачей"
Рынок игр перенасыщен, за 80 бачей он должен быть сверхразумом чтобы удивить геймеров. Извините конечно, но понажимать WASD и пострелять и попрыгать я могу и в других играх, при этом сохранив 80 бачей в кармашке :) И нет, я не нищий, у меня топовое железо, хорошая зарплата, я стабильно беру дорогие игры себе и своей даме.
За 80 бачей мы должны увидеть геймплей не похожий на предыдущие не то что бордерлендсы, а даже шутеры. Раз он так заявляет. Посмотрим
"я стабильно беру дорогие игры себе и своей даме", так благородно звучит.
Никаких скрытых платежей.
Кроме платных dlc
максимальное издание бери и все будет доступно сразу а ныть что длс платные так сейчас все игры так продают берешь стандартное издание готовься покупать длс отдельно, а по поводу микротранзакций он имел ввиду что ты не будешь тратить свои кровные на шкурки ,пушки ,внешки как например в ассасине.
Пожалуй не буду. Спасибо
А потом выйдете Season Pass 2, как в третьей Борде) Знаем, проходили.
Как же он дефает цену игры🤣
Ну она демократичная
50 баксов в тенге за базовую версию
так и цена 70, а не 80 как хотели изначально сделать
ага, а на цену 90 долларов скажешь спасибо, что не 100?
Т.е после недавнего хейта он ничего не усвоил, что не удивительно. Один хрен гнёт свою линию.
так в чём твоя проблема? вы ныли, что 80 много, они выставили 70
всё
щас все ААА стоят 70
Бонус, по губам бибой поводит)
Я не пойму: почему совет директоров, мажоритарные акционеры и т. д. не просят его закрыть е6альник даже не после слов о настоящих фанатах и 80 баксах, а после лежания на диванчике с Говëнкиным? У западной индустрии совсем никакого самосознания не осталось?
Прощупывают почву, до какого момента можно давить лицо геймеров ботинком и они затерпят
Но, в противоположном смысле.
а ты уже по играл? и все увидел? ну расскажи нам стоит покупать)))))))))))
Рэнди Питчфорд - выйди в окно пожалуйста, не позорься - в штате такого калеку иметь это ещё умудриться надо.