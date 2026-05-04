Рэнди Питчфорд опубликовал странное ИИ фото и удивился негативной реакции геймеров

Рэнди Питчфорд, эксцентричный генеральный директор Gearbox Entertainment, оказался в центре внимания после того, как опубликовал изображение, сгенерированное искусственным интеллектом. Это фото было создано с помощью его «основного ИИ-инструмента» и выглядело весьма странно: оно не походило на самого Питчфорда, и, если бы не упоминания Gearbox и Borderlands, его трудно было бы связать с видеоиграми.
Питчфорд пояснил, что попросил свой ИИ создать изображение, которое отражало бы «эмоции» системы, основанные на том, как он с ней взаимодействует. Однако, несмотря на пояснения, пользователи не оценили этот шаг, и Питчфорд был удивлён столь негативной реакцией, пытаясь убедить геймеров, что изображение — это просто «глупая и весёлая вещь».
Некоторые пользователи восприняли этот поступок как пример обратной психологии, в то время как другие выразили опасения, что использование ИИ в игровой индустрии может быть связано с сокращением рабочих мест и снижением качества работы. На обвинения в адрес Gearbox по поводу использования ИИ для написания патч-замечаний Borderlands 4, Питчфорд быстро ответил, подчеркнув, что компания не использует искусственный интеллект в профессиональной сфере, если это может коснуться клиентов.
Отношение к этому поступку продолжает вызывать бурю эмоций в сети, и сам Питчфорд, похоже, не ожидает, что его шутка будет воспринята серьёзно.
Сказочный долбо*б, вы хотели написать.
Тут ИИ ему солгал не моргнув глазом, потому что на фотке пичфорд без подходящего ему костюма клоуна, красного носа и накладных ослиных ушей. Этой конопляной голове только в Аншлаге у Дубовицкой выступать со своими шутками, а не компаниями руководить.
Сейчас маркетинг ну совсем для недалеких людей)))
Да нормально все же, откуда негативная реакция непонятно
