Рэнди Питчфорд ответил на жалобы по поводу отсутствия слайдера FOV в консольной версии Borderlands 4

Игроки на PlayStation 5 и Xbox Series X|S пожаловались на отсутствие в Borderlands 4 слайдера угла обзора (FOV) и опции отключения размытия в движении. Многие утверждают, что фиксированное значение FOV вызывает у них сильное укачивание и дискомфорт.
Глава Gearbox Рэнди Питчфорд прокомментировал ситуацию, намекнув, что ограничение может быть связано с «честностью»:
«Есть у меня некоторые задумки, где настройка FOV может повлиять на справедливость. Пока не могу рассказать детали, но вижу, что это важно для игроков, поэтому мы рассматриваем этот вопрос», — написал Питчфорд.
Он добавил голосование для игроков, где вариант «Слайдер FOV или GTFO!» набрал более 70% голосов. Однако упоминание «честности» вызвало множество вопросов — особенно учитывая, что на PC настройка доступна, а игра поддерживает кроссплей.
Что касается размытия в движении, Питчфорд заявил, что консольная версия Borderlands 4 его не использует, посоветовав игрокам проверить настройки своих мониторов. Но это снова вызвало недоумение, ведь на PC параметры motion blur в игре присутствуют.
Несмотря на критику, Borderlands 4 показывает впечатляющие результаты: пиковый онлайн в Steam приближается к 300 тысячам игроков — рекорд для серии. Однако оценки в сервисе остаются «смешанными» из-за жалоб на производительность на ПК.
Да сказал бы честно, что тостер просто не вывозит, больше фов, больше объектов и деталей. Блюром еще и скрыли огрехи.
Хотя если скажет правду, его потом сосоня и мс загрызут
Эту мультяшную графику должна вывозить PS4 в 60 fps. Или 1060. Но дело в том, что новое поколение программеров не знает, что такое оптимизация.
В ue5 происходит зачастую наоборот)
Чё?
Больше видишь, быстрей реагируешь )
А, хорошо. Вот так бы сразу. Этот Питчфорд хуже старца Фуры изъясняется.
Ну да, проблем то больше нет
Понимаю игры, где важен аим, там да, нужен настраиваемый фов под требования игрока. В борде, где стрельба условная - примерно в сторону врага, фов должен быть больше или равен 90, хрен с ней, настройкой. Играть в игру, где враги везде и нужно постоянно крутиться, будто целясь через аког это реально пытка. // Николай Арифов
Я блюр в любой игре выключаю, так как считаю его чуть ли не дефектом изображения, наряду с какими-нибудь хроматическими аберрациями, зернистостью и так далее.
Больше 70фпс, в шутерах вызывает укачивание // Александр Краснов