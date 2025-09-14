Рэнди Питчфорд ответил на жалобы по поводу отсутствия слайдера FOV в консольной версии Borderlands 4

Игроки на PlayStation 5 и Xbox Series X|S пожаловались на отсутствие в Borderlands 4 слайдера угла обзора (FOV) и опции отключения размытия в движении. Многие утверждают, что фиксированное значение FOV вызывает у них сильное укачивание и дискомфорт.

Глава Gearbox Рэнди Питчфорд прокомментировал ситуацию, намекнув, что ограничение может быть связано с «честностью»:

«Есть у меня некоторые задумки, где настройка FOV может повлиять на справедливость. Пока не могу рассказать детали, но вижу, что это важно для игроков, поэтому мы рассматриваем этот вопрос», — написал Питчфорд.

Он добавил голосование для игроков, где вариант «Слайдер FOV или GTFO!» набрал более 70% голосов. Однако упоминание «честности» вызвало множество вопросов — особенно учитывая, что на PC настройка доступна, а игра поддерживает кроссплей.

Что касается размытия в движении, Питчфорд заявил, что консольная версия Borderlands 4 его не использует, посоветовав игрокам проверить настройки своих мониторов. Но это снова вызвало недоумение, ведь на PC параметры motion blur в игре присутствуют.

Несмотря на критику, Borderlands 4 показывает впечатляющие результаты: пиковый онлайн в Steam приближается к 300 тысячам игроков — рекорд для серии. Однако оценки в сервисе остаются «смешанными» из-за жалоб на производительность на ПК.