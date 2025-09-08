Рэнди Питчфорд: патч первого дня для Borderlands 4 делает многое, но старым ПК лучше не рассчитывать на чудо

До релиза Borderlands 4 остаются считанные дни, и глава Gearbox по разработке Рэнди Питчфорд прокомментировал обеспокоенность игроков по поводу производительности шутера.
По словам Питчфорда, патч первого дня является фактически обязательным для комфортного запуска игры: «Он делает многое!» — отметил разработчик. Однако он сразу предупредил, что владельцам устаревших ПК не стоит ждать гладкой картинки.
«Если вы запускаете игру ниже минимальных требований — это уже чудо. Достичь стабильных 55–60 FPS в напряжённых сражениях на таком железе невероятно. Но ожидать стабильной работы на старых системах не стоит: так было всегда с новыми AAA-играми», — пояснил Питчфорд.
Borderlands 4 выйдет 12 сентября на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК (Steam, Epic Games Store). Чуть позже игра доберётся и до Nintendo Switch 2.
Разработчики подчёркивают: проект создаётся как «большой, смелый и бесшовный мир», поэтому требования к железу соответствуют масштабу.
а что ему еще сказать?
"игра на UE5 так что никакие патчи первого, второго и третьего дня ей не помогут"
Именно так и надо говорить)
Патч видеокарты и ЦП только поможет на это и расчет продавцов железа
Что и требовалось ожидать после новости что 5080 с dlss не вывозит 60 fps...
С каким энтузиазмом смотрю он собирается на бедную Нинку портировать, бедные обладатели ее, что они там увидят))
У них вот как раз и не было когда была Борда 2 и 3 ( 3 только дюнева мешала) а так все шло на вёдрах, видео с этим пичфордом просрали возможное.
Сравнил коридорные локации 300 на 300 метров и большой открытый мир, где вообще нет загрузок.
Какие масштабы 🤣🤣🤣графика как в bl3 и не более вообще разница нет скоро выйдут сравнения и всë будет ясно с этим разводом на деньги купи карту чтобы поиграть в игру с графикой 2018 года при этом 3ка бегала на 4 гигах картах 1050 ti rx 570 и аналоги а эта шляпа требует RTX и XT из линейки флагманов это абзац. Рэнди вообще берега попутал со своими масштабами бреда. Анрил 5 ваши масштабы сожрал..
Классные сказки. Borderlands 3 на 1050ти бегала только на very low с невероятно убитым графоном, на low еще терпимо шла, на настройках выше уже ковыляла на =<30 кадрах. И я не понимаю как можно не видеть разницу в детализации между 4 и 3
11 число 19:00 мск релиз ждем!
// Азамат Шехов
А системки уже публиковали? Как то пропустил)))
Оптимизация видимо опять не планируется