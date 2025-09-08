Рэнди Питчфорд: патч первого дня для Borderlands 4 делает многое, но старым ПК лучше не рассчитывать на чудо

До релиза Borderlands 4 остаются считанные дни, и глава Gearbox по разработке Рэнди Питчфорд прокомментировал обеспокоенность игроков по поводу производительности шутера.

По словам Питчфорда, патч первого дня является фактически обязательным для комфортного запуска игры: «Он делает многое!» — отметил разработчик. Однако он сразу предупредил, что владельцам устаревших ПК не стоит ждать гладкой картинки.

«Если вы запускаете игру ниже минимальных требований — это уже чудо. Достичь стабильных 55–60 FPS в напряжённых сражениях на таком железе невероятно. Но ожидать стабильной работы на старых системах не стоит: так было всегда с новыми AAA-играми», — пояснил Питчфорд.

Borderlands 4 выйдет 12 сентября на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК (Steam, Epic Games Store). Чуть позже игра доберётся и до Nintendo Switch 2.

Разработчики подчёркивают: проект создаётся как «большой, смелый и бесшовный мир», поэтому требования к железу соответствуют масштабу.