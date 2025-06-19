Рэнди Питчфорд пообещал "кучу потрясающих дополнений" для Borderlands 4

Выход Borderlands 4 намечен на 12 сентября 2025 года, и разработчики из Gearbox явно настроены масштабно. Генеральный директор студии Рэнди Питчфорд подтвердил, что у игры «куча потрясающих дополнений» уже в планах. И хотя предзаказы уже стартовали по цене $69,99 (на ПК, PS5 и Xbox Series X/S), раннего доступа, по словам Питчфорда, не будет — и он этим доволен.

В своем заявлении в соцсетях Питчфорд выразил радость по поводу того, что игра обойдётся без платного раннего старта, не дотянулась до ценника $80 и предложит обширную пострелизную поддержку: «Мы не просто добавим несколько мелких бонусов — мы готовим целый ряд бесплатного и платного контента».

Среди обещанного — новые регионы, сюжетные миссии, боссы и даже охотники за хранилищами. Уже сейчас можно оформить предзаказ на Deluxe- и Super Deluxe-издания стоимостью $100 и $130 соответственно. В них включены Bounty Pack и Vault Hunter Pack — сборники будущих дополнений, включая новые транспортные средства, которые расширят способы передвижения по миру.

Gearbox подчёркивает, что планы по выпуску дополнений останутся гибкими и будут корректироваться по ходу развития игры. Это означает, что команда будет реагировать на фидбэк сообщества и адаптировать стратегию поддержки.

Тем временем остаётся вопрос цены версии для Nintendo Switch 2. Хотя пока нет официального подтверждения, будет ли игра доступна на новой консоли Nintendo одновременно с другими платформами, существует вероятность, что Switch-версия обойдётся дороже — в духе последних трендов на ценники в $80.

Впрочем, даже до анонса цены Borderlands 4 уже вызвала волну обсуждений. Рэнди Питчфорд, ранее заявивший, что «настоящие фанаты» найдут способ купить игру независимо от стоимости, столкнулся с критикой и в итоге смягчил свою позицию.

Так или иначе, Borderlands 4 обещает стать не просто новым выпуском в культовой серии, а платформой с мощной пострелизной поддержкой — и это, возможно, важнее, чем ценник в день запуска.