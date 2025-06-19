Рэнди Питчфорд пообещал "кучу потрясающих дополнений" для Borderlands 4

Выход Borderlands 4 намечен на 12 сентября 2025 года, и разработчики из Gearbox явно настроены масштабно. Генеральный директор студии Рэнди Питчфорд подтвердил, что у игры «куча потрясающих дополнений» уже в планах. И хотя предзаказы уже стартовали по цене $69,99 (на ПК, PS5 и Xbox Series X/S), раннего доступа, по словам Питчфорда, не будет — и он этим доволен.
В своем заявлении в соцсетях Питчфорд выразил радость по поводу того, что игра обойдётся без платного раннего старта, не дотянулась до ценника $80 и предложит обширную пострелизную поддержку: «Мы не просто добавим несколько мелких бонусов — мы готовим целый ряд бесплатного и платного контента».
Среди обещанного — новые регионы, сюжетные миссии, боссы и даже охотники за хранилищами. Уже сейчас можно оформить предзаказ на Deluxe- и Super Deluxe-издания стоимостью $100 и $130 соответственно. В них включены Bounty Pack и Vault Hunter Pack — сборники будущих дополнений, включая новые транспортные средства, которые расширят способы передвижения по миру.
Gearbox подчёркивает, что планы по выпуску дополнений останутся гибкими и будут корректироваться по ходу развития игры. Это означает, что команда будет реагировать на фидбэк сообщества и адаптировать стратегию поддержки.
Тем временем остаётся вопрос цены версии для Nintendo Switch 2. Хотя пока нет официального подтверждения, будет ли игра доступна на новой консоли Nintendo одновременно с другими платформами, существует вероятность, что Switch-версия обойдётся дороже — в духе последних трендов на ценники в $80.
Впрочем, даже до анонса цены Borderlands 4 уже вызвала волну обсуждений. Рэнди Питчфорд, ранее заявивший, что «настоящие фанаты» найдут способ купить игру независимо от стоимости, столкнулся с критикой и в итоге смягчил свою позицию.
Так или иначе, Borderlands 4 обещает стать не просто новым выпуском в культовой серии, а платформой с мощной пострелизной поддержкой — и это, возможно, важнее, чем ценник в день запуска.
я уже писал тут - когда в игре много розового и фиолетового цвета, жди беды. Это уже не случайность, этих альтернативных прямо тянет на эти цвета. Не удивлюсь, если есть какое-нибудь научное исследование, доказывающее, что это самые модные и молодежные палитры нынешнего поколения.
во второй части тоже было много розового, фиолетового итп. Тем не менее она оху..ная была. Лучшая в серии. Но боюсь, что после третьей части хорошо уже не будет... =\
ну да, Борда всегда была цветастая.. Но сама тенденция налицо. Про много шоколадного цвета я тактично умолчу))
А когда-то эти цвета ассоциировались с трешаком и хаосом в более положительном смысле.
О, и сразу игру на куски пилить, что бы дольше продавать. Питчфорд прям собирает бинго из дерьма.
Рэнди Питчфорд пообещал кучу
Опять
В этом году много уже кто обещал и долгую поддержку и кучу dlc,дорожные карты,но все они с треском провалились. С борой похоже та же ситуация,плюс две защиты,чтобы люди не смогли сразу понять насколько игра фуфел.
6 сизон пассов вместо 3 как в прошлый раз?
Трындеть не мешки ворочать.
Перевод с 3,14 дабольного на человеческий: "за 80 бачей мы вам не продадим, но игрулю попилим на ДЛЦ и один хрен с вас бабла поимеем".
Профурсетка бесплатная, понял что обделался не снимая штанов своим трындежом, теперь пытается выкрутиться выливая воды больше чем у меня было в дипломе.
Даже если куча дополнений будет можно заметить что эти сыны пуританок даже в их мега супер-пупер издание не добавили сизонпасс, что говорит о том что они планируют продавать дополнения как полноценную игру либо сизон пас как полноценая игра будет продаваться не в составе коллекции... сверхприбль с нихрена...
Дополнения у них порой не плохие выходили, но что-то в современный Гирбокс уже совсем не верится...
Судя по наполнению расширенных изданий за дикий прайс - чую, что будет ещё тонна скинчиков и раскрасок. Судя по исполнению/наполнению ДЛС, почти во всех играх, пошла тенденция не расширения игрового процесса (добавления локаций, новой истории) а добавления аренок, НГ+ и "ведро" внешек. Конечно и не без этого, но есть понятие перенасыщения и начинаешь считать все это бесполезным хламом, хотя раньше считал элементом вовлеченности в игровом процессе.
лучше бы молчал...
обосрите еще технические данные...что б Ренди напрягся и добавил бы или изменил оптимизацию для простых людей...с не мощным железом