Рэнди Питчфорд пообещал: множество особенностей Borderlands 4 раскроются только после релиза

Недавно в сети появилась информация о забавной функции в Borderlands 4 — возможности отключить голос знаменитого персонажа Железяки. Однако не всем понравилось, что детали о грядущем шутере раскрываются заранее. Чтобы успокоить фанатов, Рэнди Питчфорд, сооснователь Gearbox Software, обратился к игрокам через соцсети.

Питчфорд пообещал, что разработчики скрывают от публики «очень много всего», и самые интересные особенности станут известны только после релиза. Он поддержал желание фанатов увидеть нечто удивительное в игре и отметил, что это будет именно так.

Известно, что Borderlands 4 предложит большой, бесшовный мир, а разнообразные способности героев позволят каждому выбрать уникальный стиль игры. Также планируется длительная пострелизная поддержка с DLC и обновлениями, включая фоторежим.

Релиз Borderlands 4 намечен на 12 сентября для PC, PlayStation 5 и Xbox Series.