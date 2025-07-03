Рэнди Питчфорд пообещал: множество особенностей Borderlands 4 раскроются только после релиза

Недавно в сети появилась информация о забавной функции в Borderlands 4 — возможности отключить голос знаменитого персонажа Железяки. Однако не всем понравилось, что детали о грядущем шутере раскрываются заранее. Чтобы успокоить фанатов, Рэнди Питчфорд, сооснователь Gearbox Software, обратился к игрокам через соцсети.
Питчфорд пообещал, что разработчики скрывают от публики «очень много всего», и самые интересные особенности станут известны только после релиза. Он поддержал желание фанатов увидеть нечто удивительное в игре и отметил, что это будет именно так.
Известно, что Borderlands 4 предложит большой, бесшовный мир, а разнообразные способности героев позволят каждому выбрать уникальный стиль игры. Также планируется длительная пострелизная поддержка с DLC и обновлениями, включая фоторежим.
Релиз Borderlands 4 намечен на 12 сентября для PC, PlayStation 5 и Xbox Series.
лучше бы молчал (2)
Главную особенность все уже и так знают - заоблачные требования для игры с графикой старше динозавров.
Ощущение, что они сами не верят в свой успех , поэтому прогревают…
Как говорится выше головы не прыгнешь для меня останется самая лучшая игра это 1 часть borderlands вот если бы ремейк сделали другое дело а так на любителя уже продолжение
Звучит как угроза