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Borderlands 4 12.09.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Кооператив
6.3 206 оценок

Рэнди Питчфорд пообещал: множество особенностей Borderlands 4 раскроются только после релиза

butcher69 butcher69

Недавно в сети появилась информация о забавной функции в Borderlands 4 — возможности отключить голос знаменитого персонажа Железяки. Однако не всем понравилось, что детали о грядущем шутере раскрываются заранее. Чтобы успокоить фанатов, Рэнди Питчфорд, сооснователь Gearbox Software, обратился к игрокам через соцсети.

В Borderlands 4 появится слайдер громкости Железяки

Питчфорд пообещал, что разработчики скрывают от публики «очень много всего», и самые интересные особенности станут известны только после релиза. Он поддержал желание фанатов увидеть нечто удивительное в игре и отметил, что это будет именно так.

Известно, что Borderlands 4 предложит большой, бесшовный мир, а разнообразные способности героев позволят каждому выбрать уникальный стиль игры. Также планируется длительная пострелизная поддержка с DLC и обновлениями, включая фоторежим.

Релиз Borderlands 4 намечен на 12 сентября для PC, PlayStation 5 и Xbox Series.

5
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Игорь Болонев

лучше бы молчал (2)

4
Destroited

Главную особенность все уже и так знают - заоблачные требования для игры с графикой старше динозавров.

2
MagnanimousCecil

Ощущение, что они сами не верят в свой успех , поэтому прогревают…

1
Rio17

Как говорится выше головы не прыгнешь для меня останется самая лучшая игра это 1 часть borderlands вот если бы ремейк сделали другое дело а так на любителя уже продолжение

Aleksey Aleshka

Звучит как угроза