Рэнди Питчфорд попытался отречься от своих слов о "настоящих фанатах, готовых покупать игры за $80"

Разочаровав тысячи фанатов и в одиночку сорвав рекламную кампанию Borderlands 4 своим комментарием «если ты настоящий фанат, ты найдешь способ» заплатить $80 за игру, генеральный директор Gearbox Рэнди Питчфорд, очевидно, понял, что плохой пиар - это не совсем пиар, и попытался отказаться от своих слов в пространном эссе, сводя всю перепалку к простому «недопониманию».
В объемном сообщении, которое он написал в ответ на пост Энтони Миража, когда тот высмеял слова Питчфорда об «истинном фанате», утверждается, что Рэнди на самом деле не хочет, чтобы «кто-то платил больше, чем ему положено или удобно». Генеральный директор Gearbox Software утверждает, что цена на Borderlands 4 зависит не от него, но если цена вырастет на $10 - то есть на $20, поскольку Borderlands 3 продается за $60, но это неважно, - это будет нормально, потому что, по его словам, у франшизы по-прежнему много преданных фанатов, которые «увидят ценность и захотят ее получить».
Кроме того, он заявил, что $80 — это «очевидное будущее индустрии» и что его «использование фразы „настоящие фанаты“ вызвало недовольство со стороны некоторых людей», тем самым, очевидно, пытаясь свести всю полемику к тому, что игровое сообщество неправильно истолковало его слова.
«Я видел, что это было раздуто, как будто я делал какое-то громкое заявление (это не так - я просто пытался помочь другому человеку, который, как мне показалось, искренне беспокоился о нас и заботился о нас), а также видел, что это было раздуто до идеи, что я считаю аудиторию само собой разумеющейся (это очень паршивый взгляд, но это вовсе не входило в мои намерения и не отражает мои чувства)», - написал Питчфорд.
На что Мираж лаконично резюмировал слова Рэнди, заявив: «Это не извинение. Это отказ от ответственности». В дальнейшем он разобрал непологию по пунктам, заявив, что «газовая фаза и поведение, будто игроки неправильно поняли ваши слова, неприемлемы», подчеркнув, что «на самом деле рынок не движется в сторону сильно завышенных цен на игры», сославшись на «множество разработчиков игр, которые в 2025 году смогли создать прекрасный опыт для игроков всего за $50-$60», среди которых Split Fiction, Kingdom Come: Deliverance II, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered и Clair Obscur: Expedition 33.
«Что касается стоимости игры, не пытайтесь оправдать ее, обвиняя рынок», - упрекнул Энтони. «Вы, разработчики и генеральные директора, а также ваши акционеры, ждали случая, который позволил бы вам всем повысить цены на эти игры. Не вы, ребята, являетесь жертвами в этой индустрии, а игроки, в результате того, что вы, высшие руководители, сидите в зале заседаний совета директоров со своими акционерами и пытаетесь понять, как вы можете взять с игроков больше денег.
Вы до сих пор не сделали официального заявления для 10 тысяч игроков, которых вы оттолкнули своими комментариями. Лучшее, что вы можете сделать, - это выпустить токсичные извинения, в очередной раз переложив вину на игроков, сделав вид, что они неправильно поняли ваши слова. Было совершенно ясно, что вы не испытываете никакого сочувствия к игрокам, которых беспокоит перспектива того, что BL4 будет стоить $80».
А что вы думаете о словах Питчфорда? Что это - просто недопонимание или жалкая потуга со стороны главы Gearbox, до которого только сейчас стало доходить, к чему могут привести его слова? Поделитесь своими мыслями в комментариях!
Так а в чем он не прав? Геймеры те ещё калоеды. Купят и за 80, и даже за 100
ну и получает теперь.
Что он получает? Недовольство в твиттере????)))))
Лол. На старте онлайн будет 100+к. Это единственное что имеет значение
Купят, но намного меньше. А тут уже не посчитать. Сколько бы взяло за условные 50 и за 80. Не факт, что чем дороже - тем прибыли больше. Круг потребителя при повышении цены как-бы сужается.
Нет уж Рэнди, раз сел на бутылку, то и сиди на ней. Че соскакивать то? Раньше надо было думать, что язык болтает.
Как там было в пословице? *язык мой - враг мой: прежде ума рыщет, беды ищет*
"Товарищи игроки, я считал, что вы съедите любую парашу за любые деньги! Почему это оказалось не так и что надо сделать, чтобы я был прав?".
люблю нормальные переводы с русского на русский язык. а то как загнут свою хрень всякими политкорректными словечками, что хрен поймешь че этот чел имел в виду..
"Лучше молчать и показаться дураком, чем заговорить и развеять все сомнения."
пусть от матери своей откажется
он уже не отмажется от сказанного
А что он такого сказал, что вы так обиделись?
Если ты не готов заплатить столько сколько они просят ты не истинный фанат)))
да что тут думать к новогодним каникулам после первого патча как раз наверняка можно будет в зелёном магазине купить
Конечно, но только после того, как уберут Denuvo.
Питчфорд,мерзкий слизняк,ему нужно держать своё мнение при себе,там же где он прячет флешки с детской порнографией),чтобы не пришлось в следующий раз выкручиваться,как провинившемуся школьнику.)
На рата ему.
хотел лавру взять - а взяли его как лярву.