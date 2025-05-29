Рэнди Питчфорд попытался отречься от своих слов о "настоящих фанатах, готовых покупать игры за $80"

Разочаровав тысячи фанатов и в одиночку сорвав рекламную кампанию Borderlands 4 своим комментарием «если ты настоящий фанат, ты найдешь способ» заплатить $80 за игру, генеральный директор Gearbox Рэнди Питчфорд, очевидно, понял, что плохой пиар - это не совсем пиар, и попытался отказаться от своих слов в пространном эссе, сводя всю перепалку к простому «недопониманию».

В объемном сообщении, которое он написал в ответ на пост Энтони Миража, когда тот высмеял слова Питчфорда об «истинном фанате», утверждается, что Рэнди на самом деле не хочет, чтобы «кто-то платил больше, чем ему положено или удобно». Генеральный директор Gearbox Software утверждает, что цена на Borderlands 4 зависит не от него, но если цена вырастет на $10 - то есть на $20, поскольку Borderlands 3 продается за $60, но это неважно, - это будет нормально, потому что, по его словам, у франшизы по-прежнему много преданных фанатов, которые «увидят ценность и захотят ее получить».

Кроме того, он заявил, что $80 — это «очевидное будущее индустрии» и что его «использование фразы „настоящие фанаты“ вызвало недовольство со стороны некоторых людей», тем самым, очевидно, пытаясь свести всю полемику к тому, что игровое сообщество неправильно истолковало его слова.

«Я видел, что это было раздуто, как будто я делал какое-то громкое заявление (это не так - я просто пытался помочь другому человеку, который, как мне показалось, искренне беспокоился о нас и заботился о нас), а также видел, что это было раздуто до идеи, что я считаю аудиторию само собой разумеющейся (это очень паршивый взгляд, но это вовсе не входило в мои намерения и не отражает мои чувства)», - написал Питчфорд.

На что Мираж лаконично резюмировал слова Рэнди, заявив: «Это не извинение. Это отказ от ответственности». В дальнейшем он разобрал непологию по пунктам, заявив, что «газовая фаза и поведение, будто игроки неправильно поняли ваши слова, неприемлемы», подчеркнув, что «на самом деле рынок не движется в сторону сильно завышенных цен на игры», сославшись на «множество разработчиков игр, которые в 2025 году смогли создать прекрасный опыт для игроков всего за $50-$60», среди которых Split Fiction, Kingdom Come: Deliverance II, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered и Clair Obscur: Expedition 33.

«Что касается стоимости игры, не пытайтесь оправдать ее, обвиняя рынок», - упрекнул Энтони. «Вы, разработчики и генеральные директора, а также ваши акционеры, ждали случая, который позволил бы вам всем повысить цены на эти игры. Не вы, ребята, являетесь жертвами в этой индустрии, а игроки, в результате того, что вы, высшие руководители, сидите в зале заседаний совета директоров со своими акционерами и пытаетесь понять, как вы можете взять с игроков больше денег.



Вы до сих пор не сделали официального заявления для 10 тысяч игроков, которых вы оттолкнули своими комментариями. Лучшее, что вы можете сделать, - это выпустить токсичные извинения, в очередной раз переложив вину на игроков, сделав вид, что они неправильно поняли ваши слова. Было совершенно ясно, что вы не испытываете никакого сочувствия к игрокам, которых беспокоит перспектива того, что BL4 будет стоить $80».

А что вы думаете о словах Питчфорда? Что это - просто недопонимание или жалкая потуга со стороны главы Gearbox, до которого только сейчас стало доходить, к чему могут привести его слова? Поделитесь своими мыслями в комментариях!