Рэнди Питчфорд предложил недовольным Borderlands 4 игрокам вернуть деньги в Steam

После многочисленных жалоб на низкую производительность Borderlands 4, генеральный директор Gearbox Рэнди Питчфорд в очередной раз резко ответил критикам. По его словам, если игра не устраивает, то лучше всего просто оформить возврат в Steam.
С момента релиза Borderlands 4 получила нелестное прозвище «Stutterlands 4» из-за фризов и нестабильного FPS. Пользователи жалуются, что даже на рекомендуемых настройках игра с трудом держит 30 кадров, а использование технологий вроде DLSS и генерации кадров воспринимается как вынужденная мера.
Питчфорд же заявил, что минимальные системные требования обеспечивают стабильные 30 FPS, а рекомендуемые — 60 FPS, при этом «хорошие системы и правильная настройка» способны выдать ещё больше. Он подчеркнул, что готов лично помочь с настройками тем, кто испытывает проблемы.
Однако когда один из игроков привёл аналогию с автомобилем, которому для нормальной езды нужны пьяные очки, глава Gearbox ответил жёстко:
«Игра — это игра. Если вас не устраивает, верните её в Steam. А если не хотите использовать DLSS или другие технологии для улучшения производительности, просто поиграйте в другую игру».
В заключение Питчфорд отметил, что Borderlands 4 «разрабатывалась для комфортной игры при 30 FPS и отличного опыта на 60 FPS», а дальнейший выбор между качеством графики и частотой кадров остаётся за игроками.
Ну вот пусть все 300к нынешнего онлайна и вернут деньги. Сразу желание шутить пропало бы у него. Но увы, игроки так не сделают
к сожалению да, так бы многое поставило точку с этим дебелизмом
На месте директоров Take Two я бы его за такой базар уже уволили с занимаемой должности
Ренди по кд генерирует новости для PG так что его не уволят
А если точнее - это ПРЕМИУМ игра!
Это должно помогать людям, у которых там слабенькие видео карты. А не людям с 4090 \ 5090.. Ладно надо осторожно, а то сейчас налетят и скажут, что все эти технологии улучшают графику.
всё правильно для 3060 это норм уже с 3070 (ну только качество длсс и средне высокие настройки) а уже 4060- 4070- 3080 спол пинка на ультах в 60 фпс должен идти в нативе (ну или опять качество длсс), а не 5090 40 кадров
а на пг тупо клоуны у которых от кудато всегда последние версии видеокарт.
Вот же клоун
Интересно, статистика возвратов будет потом?
Поддерживаю возвращайте.он хотел сказать зачем вы вообще это купили 🤣🤣🤣 вам что деньги некуда деть игр мало вышло . Зачем играть в игры играйте в DLSS если конечно он у вас есть на карте 😂😂😂😂. И этот клоун умудрился Аферу такую провести с онлайном 300К . Чувак просто прямо говорит что дали то и жрите это просто абзац
ну в этом он прав - взяли все сделали рефанд и на этом всё законченно (надо как с канкордом сделать)
Он говорит в общем и целом, черемякайте то что дают)
Лучшее его предложение с момента релиза !