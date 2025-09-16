Рэнди Питчфорд предложил недовольным Borderlands 4 игрокам вернуть деньги в Steam

После многочисленных жалоб на низкую производительность Borderlands 4, генеральный директор Gearbox Рэнди Питчфорд в очередной раз резко ответил критикам. По его словам, если игра не устраивает, то лучше всего просто оформить возврат в Steam.

С момента релиза Borderlands 4 получила нелестное прозвище «Stutterlands 4» из-за фризов и нестабильного FPS. Пользователи жалуются, что даже на рекомендуемых настройках игра с трудом держит 30 кадров, а использование технологий вроде DLSS и генерации кадров воспринимается как вынужденная мера.

Питчфорд же заявил, что минимальные системные требования обеспечивают стабильные 30 FPS, а рекомендуемые — 60 FPS, при этом «хорошие системы и правильная настройка» способны выдать ещё больше. Он подчеркнул, что готов лично помочь с настройками тем, кто испытывает проблемы.

Однако когда один из игроков привёл аналогию с автомобилем, которому для нормальной езды нужны пьяные очки, глава Gearbox ответил жёстко:

«Игра — это игра. Если вас не устраивает, верните её в Steam. А если не хотите использовать DLSS или другие технологии для улучшения производительности, просто поиграйте в другую игру».

В заключение Питчфорд отметил, что Borderlands 4 «разрабатывалась для комфортной игры при 30 FPS и отличного опыта на 60 FPS», а дальнейший выбор между качеством графики и частотой кадров остаётся за игроками.