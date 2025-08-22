Рэнди Питчфорд признался, что переживает из-за повышенной сложности в Borderlands 4

На Gamescom 2025 глава Gearbox Рэнди Питчфорд рассказал, что Borderlands 4 станет самой масштабной и амбициозной частью серии. Игроков ждёт полностью открытый мир, десятки часов исследования и разнообразные стили прохождения. Однако одна особенность вызвала у разработчиков некоторое волнение — возросшая сложность некоторых сражений.
«В Borderlands 4 есть моменты, которые заметно сложнее, чем раньше. Это касается прежде всего боссов и механик боёв с ними», — отметил Питчфорд. По его словам, это сделано, чтобы ветераны франшизы получили новый вызов. В то же время RPG-система позволит сгладить углы: если враг кажется непобедимым, всегда можно прокачаться, вернуться и одержать лёгкую победу.
Журналисты, протестировавшие игру на Gamescom, подтвердили: бои действительно стали напряжённее, но при этом остались увлекательными и сбалансированными. В демо им удалось поиграть за нового Хранителя Убежища по имени Харлоу и сразиться с необычным боссом — «Мастером шпионажа», подчинённым главного злодея «Хранителя времени».
Borderlands 4, судя по первым отзывам, обещает сохранить фирменный юмор и драйв серии, добавив при этом новый уровень испытаний для фанатов.
Он думает что такими словами привлечёт хардкорных игроков что-ли? Мне кажется игры посредственные были, я пытался играть в борду2 ,не сказать что игра плоха но точно не игра года, чета её слишком уж перехватили
Для меня осталась лучшей первая Borderlands. В онлайне было весело. До сих пор помню как толпой ходили на Кромеракса. Нашёл слепое место на обрыве и выносил его из снайперки.
Рэнди, переживай из-за своего носа и печени, такие объемы порошков явно нанесут непоправимый урон чему-то, так что успех очередной конвеерной борды станет для тебя последней проблемой.
В офисе Gearbox:
сцук
орнул
ему бы переживать на счет продаж а не сложности, ибо будет провал у игры
млять когда этот клоун угомониться и все забудут про него, он самоутверждаеться да?
бля кто-нибудь, увезите его в дурку уже