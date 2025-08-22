Рэнди Питчфорд признался, что переживает из-за повышенной сложности в Borderlands 4

На Gamescom 2025 глава Gearbox Рэнди Питчфорд рассказал, что Borderlands 4 станет самой масштабной и амбициозной частью серии. Игроков ждёт полностью открытый мир, десятки часов исследования и разнообразные стили прохождения. Однако одна особенность вызвала у разработчиков некоторое волнение — возросшая сложность некоторых сражений.

«В Borderlands 4 есть моменты, которые заметно сложнее, чем раньше. Это касается прежде всего боссов и механик боёв с ними», — отметил Питчфорд. По его словам, это сделано, чтобы ветераны франшизы получили новый вызов. В то же время RPG-система позволит сгладить углы: если враг кажется непобедимым, всегда можно прокачаться, вернуться и одержать лёгкую победу.

Журналисты, протестировавшие игру на Gamescom, подтвердили: бои действительно стали напряжённее, но при этом остались увлекательными и сбалансированными. В демо им удалось поиграть за нового Хранителя Убежища по имени Харлоу и сразиться с необычным боссом — «Мастером шпионажа», подчинённым главного злодея «Хранителя времени».

Borderlands 4, судя по первым отзывам, обещает сохранить фирменный юмор и драйв серии, добавив при этом новый уровень испытаний для фанатов.