Рэнди Питчфорд прокомментировал неожиданное изменение даты выхода Borderlands 4

Рэнди Питчфорд, сооснователь Gearbox и один из авторов серии Borderlands, прокомментировал неожиданное изменение даты выхода Borderlands 4. Игра теперь выйдет не 23 сентября, как планировалось ранее, а на 11 дней раньше — 12 сентября.

Многие фанаты предположили, что перенос связан с приближением релиза Grand Theft Auto VI, ведь обе игры издаются под крылом Take-Two Interactive. Однако Питчфорд опроверг эти домыслы. По его словам, решение сдвинуть релиз продиктовано исключительно уверенностью команды в стабильности разработки и качестве проекта.

«Ранний релиз Borderlands 4 — это на 100% результат уверенности в игре и траектории разработки, подкреплённой конкретными результатами и исправлением ошибок», — отметил Питчфорд. Он добавил, что никакие другие проекты, в том числе GTA VI, не повлияли на это решение.

Borderlands 4 разрабатывается для PlayStation 5, Xbox Series X/S и PC. Больше подробностей ожидается на грядущем шоу State of Play.