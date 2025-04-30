Рэнди Питчфорд прокомментировал неожиданное изменение даты выхода Borderlands 4

Рэнди Питчфорд, сооснователь Gearbox и один из авторов серии Borderlands, прокомментировал неожиданное изменение даты выхода Borderlands 4. Игра теперь выйдет не 23 сентября, как планировалось ранее, а на 11 дней раньше — 12 сентября.
Многие фанаты предположили, что перенос связан с приближением релиза Grand Theft Auto VI, ведь обе игры издаются под крылом Take-Two Interactive. Однако Питчфорд опроверг эти домыслы. По его словам, решение сдвинуть релиз продиктовано исключительно уверенностью команды в стабильности разработки и качестве проекта.
«Ранний релиз Borderlands 4 — это на 100% результат уверенности в игре и траектории разработки, подкреплённой конкретными результатами и исправлением ошибок», — отметил Питчфорд. Он добавил, что никакие другие проекты, в том числе GTA VI, не повлияли на это решение.
Borderlands 4 разрабатывается для PlayStation 5, Xbox Series X/S и PC. Больше подробностей ожидается на грядущем шоу State of Play.
Хз. После третьей части и Тинки ждать борду....
Третью часть вытягивает геймплей. Сюжет там уже днище, но терпимый. Тина тупо ДЛС, только в виде отдельной игры. В четвертой части меня максимально смутили персонажи. В третьей хотя бы охотник и Зейн более менее интересные персонажи. В четвертой просто цирк уродов.
Если бы в третьей части не слили маю, чтоб на ее место поставить зумерщу мерзкую, то к сюжету у меня бы не было претензий, хотя есть ещё один момент.
Хзч как по мне и геймплей в третьей стал утомительными. Четвертая скорее всего, будет первой бородой, в которую даже играть не буду
Опять же, лично мне на сам сюжет в борде всегда было плевать. Я вторую часть прошел раза 4 хз, что там вообще по сюжету. Но сама подача а тройке пздц унылый кал
В целом под сентябрь в эти даты разве что если индюшатина выйдет какая, то. Серьёзных релизов не будет. Гта 6 если даже и выйдет в этих сроках примерно. Не повлияет в целом на картинку.
Ибо это по сути совершенно два разных проектах. Друг, другу даже в один день выхода они бы не помешали.
Главное что, бы сюжетом как в 3 борде не прогадали. Ибо в целом 3 часть отличная и играется нормально. Но вот сюжет это такое. Да и Tiny Tina’s Wonderlands тоже в целом выходила не плохой. Но там и вовсе кроме интересный локаций и не чего было вспомнить. Не самое лучшее отделение от основной линии игр.
ну не скажу сюжет норм да не шедевр но норм, за вондерлендс так же + ближку дали+ мулти класс (и работало как надо)
Каким образом все рванут в ГТА, если она выходит только на консоли?)
факт - а на xbox разве тоже выйдет?
Какая разница, если они потом DLC выпускают и саму игру надо несколько раз пройти.
если в реале не брать гта 6 - тор решения "сентябрь" - это идеальное решение а в это время мало игр выходит - а вначале сентября это мега редкость - хороший ход.
я еще первую не прошел а они уже 4 пихают // Dex Defo
Я сейчас прохожу третий Borderlands по гейм пассу, у меня три раза игра уже висла так, что приходилось перезапускать её, а я даже половины игры не прошёл. Зато в Borderlands 4 они уже уверены в качестве! Маркетологи, чтоб их...