Рэнди Питчфорд рад, что игроки хвалят сюжет Borderlands 4: "Странно выпускать игру, где всем нравится история"

Генеральный директор Gearbox Рэнди Питчфорд остался доволен реакцией игроков на Borderlands 4 — особенно на сюжет, который, по его словам, получил неожиданно положительные отзывы.

Во время панели на PAX Australia 2025 Питчфорд вместе с креативным директором Эндрю Райнером и нарративным руководителем Сэмом Уинклером обсудили релиз игры и её приём у фанатов. По словам Уинклера, реакция на историю получилась «просто отличной», а Питчфорд добавил с иронией:

«Разве не странно выпускать игру, где главная жалоба — не то, как мы испортили сюжет?»

Разработчики признались, что после критики Borderlands 3 за слабое повествование не ожидали столь позитивной оценки.

«Все говорят: “Сюжет классный, персонажи отличные, нам всё нравится”. И это круто. Пусть теперь обсуждают технические баги — я не против жить в таком мире», — пошутил Питчфорд.

Хотя Borderlands 4 столкнулась с проблемами на ПК, особенно в производительности, игроки и критики в целом отмечают, что новая часть сумела вернуть серии харизму и лучше сбалансировать юмор, историю и экшен. Питчфорд поблагодарил команду за проделанную работу:

«Вы просто уничтожили этот проект в хорошем смысле — сюжетная команда сделала невероятное».

Таким образом, Borderlands 4 может стать для Gearbox своеобразным «искуплением» после спорного успеха предыдущей части.