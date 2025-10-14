Рэнди Питчфорд рад, что игроки хвалят сюжет Borderlands 4: "Странно выпускать игру, где всем нравится история"

Генеральный директор Gearbox Рэнди Питчфорд остался доволен реакцией игроков на Borderlands 4 — особенно на сюжет, который, по его словам, получил неожиданно положительные отзывы.
Во время панели на PAX Australia 2025 Питчфорд вместе с креативным директором Эндрю Райнером и нарративным руководителем Сэмом Уинклером обсудили релиз игры и её приём у фанатов. По словам Уинклера, реакция на историю получилась «просто отличной», а Питчфорд добавил с иронией:
«Разве не странно выпускать игру, где главная жалоба — не то, как мы испортили сюжет?»
Разработчики признались, что после критики Borderlands 3 за слабое повествование не ожидали столь позитивной оценки.
«Все говорят: “Сюжет классный, персонажи отличные, нам всё нравится”. И это круто. Пусть теперь обсуждают технические баги — я не против жить в таком мире», — пошутил Питчфорд.
Хотя Borderlands 4 столкнулась с проблемами на ПК, особенно в производительности, игроки и критики в целом отмечают, что новая часть сумела вернуть серии харизму и лучше сбалансировать юмор, историю и экшен. Питчфорд поблагодарил команду за проделанную работу:
«Вы просто уничтожили этот проект в хорошем смысле — сюжетная команда сделала невероятное».
Таким образом, Borderlands 4 может стать для Gearbox своеобразным «искуплением» после спорного успеха предыдущей части.
«Разве не странно выпускать игру, где главная жалоба — не то, как мы испортили сюжет?»
Только три слова:
Слишком много кокса...
Сам себя не похвалиш, никто не похвалит.
Что
Он
Несёт
Ренди в какой-то альтернативной вселенной живёт?
Не... Просто беды с башкой!)
Это признание что раньше сюжет был г@вно?
Наверное не один комментатор не проходил, кроме просмотра г0вNоблогеров.
А че там кстати реально по сюжету ? Нормальный или такой же как в 3
Да откуда ж здесь кому знать, все просот хейтят, 90% комментаторов не играли в неё ))
Ну наконец то.