Borderlands 4 11.09.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Кооператив
6.1 590 оценок

Рэнди Питчфорд рад, что игроки хвалят сюжет Borderlands 4: "Странно выпускать игру, где всем нравится история"

IKarasik IKarasik

Генеральный директор Gearbox Рэнди Питчфорд остался доволен реакцией игроков на Borderlands 4 — особенно на сюжет, который, по его словам, получил неожиданно положительные отзывы.

Во время панели на PAX Australia 2025 Питчфорд вместе с креативным директором Эндрю Райнером и нарративным руководителем Сэмом Уинклером обсудили релиз игры и её приём у фанатов. По словам Уинклера, реакция на историю получилась «просто отличной», а Питчфорд добавил с иронией:

«Разве не странно выпускать игру, где главная жалоба — не то, как мы испортили сюжет?»

Разработчики признались, что после критики Borderlands 3 за слабое повествование не ожидали столь позитивной оценки.

«Все говорят: “Сюжет классный, персонажи отличные, нам всё нравится”. И это круто. Пусть теперь обсуждают технические баги — я не против жить в таком мире», — пошутил Питчфорд.

Хотя Borderlands 4 столкнулась с проблемами на ПК, особенно в производительности, игроки и критики в целом отмечают, что новая часть сумела вернуть серии харизму и лучше сбалансировать юмор, историю и экшен. Питчфорд поблагодарил команду за проделанную работу:

«Вы просто уничтожили этот проект в хорошем смысле — сюжетная команда сделала невероятное».

Таким образом, Borderlands 4 может стать для Gearbox своеобразным «искуплением» после спорного успеха предыдущей части.

24
11
Комментарии:  11
-zotik-
24
MNM 777

«Разве не странно выпускать игру, где главная жалоба — не то, как мы испортили сюжет?»

11
Raphtallia

Только три слова:

Слишком много кокса...

11
TerryTrix

Сам себя не похвалиш, никто не похвалит.

8
BLOCK0

Что

Он

Несёт

Ренди в какой-то альтернативной вселенной живёт?

5
Sad_Jester

Не... Просто беды с башкой!)

5
A E

Это признание что раньше сюжет был г@вно?

3
ViksOne

Наверное не один комментатор не проходил, кроме просмотра г0вNоблогеров.

3
SexualHarassmentPanda

А че там кстати реально по сюжету ? Нормальный или такой же как в 3

1
MovableAlbin

Да откуда ж здесь кому знать, все просот хейтят, 90% комментаторов не играли в неё ))

2
sa1958

Ну наконец то.