Рэнди Питчфорд раскрыл историю создания фирменного визуального стиля Borderlands

До выхода Borderlands 4 остаётся всего десять дней, и в преддверии релиза Gearbox продолжает делиться подробностями о серии. На этот раз создатели рассказали, как появилась ставшая культовой графическая стилистика Borderlands, которая теперь считается визитной карточкой франшизы.

Глава студии Рэнди Питчфорд в интервью GameInformer признался, что на ранних этапах работы над первой Borderlands в 2005 году команда экспериментировала сразу с несколькими художественными направлениями — от реалистичных до максимально фантазийных. Первоначальный упор делался на реализм, так как считалось, что именно он имеет рыночный потенциал. Однако вскоре разработчики поняли: серьёзный визуальный стиль не соответствует духу и геймплею их игры.

Переломным моментом стали наброски художника Скотта Кестера, который в свободное время рисовал граффити в комиксной манере. Один из его рисунков со временем превратился в образ Капитана Флинта и послужил основой для будущего визуального направления Borderlands. Вместе с арт-директором Адамом Меем и продюсером Брайаном Мартелом команда смогла превратить 2D-эскизы в полноценные трёхмерные модели.

Идея была предложена в самый неподходящий момент — когда проект уже подходил к альфа-версии. Тем не менее Питчфорд дал художникам две недели на эксперимент, хотя ожидал провала. Однако результат оказался настолько удачным, что сомнений не осталось: новая стилистика идеально отражала атмосферу игры.

После этого команде пришлось практически полностью переделать уже готовые уровни и персонажей, сохранив лишь небольшую часть старых наработок. Но риск полностью себя оправдал: именно благодаря смелому решению Borderlands получила свой уникальный визуальный облик, который сделал её узнаваемой среди десятков других шутеров.