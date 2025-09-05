Рэнди Питчфорд сравнил кампанию Stop Killing Games с человеческой смертностью и вспомнил про конец Вселенной

Глава Gearbox Рэнди Питчфорд поделился неожиданно философскими мыслями о движении Stop Killing Games, которое требует от издателей сохранять возможность играть в онлайн-проекты даже после закрытия серверов.

В беседе с The Gamer он признался, что сам переживал потерю игр и понимает, почему фанаты выступают за сохранение цифрового наследия. Но, по его словам, живой сервис по определению не может существовать вечно: «Если мы хотим, чтобы игры были живыми, они рано или поздно должны умереть. И я не знаю, как это обойти».

Размышляя дальше, Питчфорд перешёл к более личным темам:

«Я ненавижу мысль о том, что однажды меня и тех, кого я люблю, больше не будет. Я хотел бы быть здесь всегда, чтобы ничего не пропустить. Но приходится смириться с тем, что всё закончится».

По его мнению, именно это человеческое стремление «бороться с неизбежным концом» и делает инициативу Stop Killing Games близкой его сердцу.

Разработчик также затронул масштабы куда больше игровой индустрии:

«Когда-нибудь Вселенная придёт к тепловой смерти, и не останется ничего. Battleborn как раз был историей о последней звезде перед этим моментом. И мысль о том, что всё исчезнет, ужасает. Но мне нравится, что я ненавижу это — потому что это заставляет сопротивляться».

Borderlands 4, следующая крупная игра Gearbox, выйдет 12 сентября 2025 года.