Рэнди Питчфорд удивил фанатов раскрыв полную карту Borderlands 4 и все места с коллекционными фигурками

До выхода Borderlands 4 остаётся ещё несколько месяцев, но генеральный директор Gearbox, Рэнди Питчфорд, решил удивить фанатов весьма неожиданным шагом — он показал полную карту игры, а заодно раскрыл расположение всех 200 коллекционных фигурок Маркуса, которые игроки должны были искать сами.

В серии постов в социальной сети X (бывший Twitter) 13 июля, Питчфорд рассказал о процессе разработки Borderlands 4, поделившись интересными подробностями. Он заявил, что команда «создала огромный мир и полностью его заполнила» и особенно подчеркнул, что на карте более 200 фигурок Маркуса, спрятанных по всей планете Кайрос.

Однако на этом он не остановился — к посту была прикреплена карта с отмеченными локациями всех коллекционных предметов, фактически раскрывая всю охоту за секретами ещё до релиза игры.

Фигурки Маркуса — это новые коллекционные предметы в Borderlands 4, созданные для того, чтобы мотивировать игроков исследовать самые удалённые уголки открытого мира. Среди известных точек интереса на карте — Crater, Beach, RIP Tunnels и Order Hell, а сама карта выглядит как наиболее связанная и масштабная в истории франшизы.

Однако публикация таких данных заранее вызывает споры. Многие фанаты считают, что разглашение секретов снижает ценность исследования, лишая игроков удовольствия самостоятельно открывать спрятанные объекты.

Мотивы главы Gearbox остаются неясными. Возможно, это маркетинговый ход, чтобы усилить интерес к игре. А может быть, Питчфорд просто решил быть максимально открытым с аудиторией. В любом случае, реакция сообщества получилась неоднозначной: кто-то благодарит за помощь, а кто-то считает, что таким образом убивается дух приключения.

Игра обещает стать самой амбициозной частью серии: связанный открытый мир, сложные боссы, новый уровень кастомизации и множество свежих механик. Судя по всему, Gearbox нацелена не просто повторить успех предыдущих частей, но и задать новую планку.

Borderlands 4 выйдет 12 сентября 2025 года, но благодаря действиям Питчфорда, часть загадок мира уже раскрыта. Вопрос в том, поможет ли это игре — или наоборот, испортит сюрприз.