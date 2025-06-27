Рэнди Питчфорд уверен, что больших скидок на Borderlands 4 в ближайшее время не будет

Если $70 за Borderlands 4 - это для вас чересчур , то по словам главы Gearbox Рэнди Питчфорда (Randy Pitchford), вам, к сожалению, придется еще долго ждать, прежде чем игра подешевеет или попадет в сервисы подписки, например Game Pass.

В своем посте в Twitter (в очередной раз) Питчфорд отметил, что сейчас Borderlands 3 продается со скидкой 95 % благодаря летней распродаже Steam 2025 года, а ее цена с $60 снизилась всего до $3. Но если кто-то ожидает такого же снижения цены на Borderlands 4 в ближайшем будущем, ему придется набраться терпения, так как ждать придется довольно долго.

"Подобные распродажи и появление Borderlands 3 в программах подписки на консоли заняли более пяти лет с момента выхода игры", - рассуждает Питчфорд о существенной скидке на Borderlands 3. "А чтобы оправдать все ожидания, скажу сразу: пройдет еще больше времени, пока подобное произойдет в следующем цикле с Borderlands 4",

То, что Borderland 4 будет стоить $70, стало приятной новостью для тех, кто опасался, что ее цена составит $80, чему явно в немалой степени способствовало высказывание Питчфорда в адрес игроков: «Если вы настоящий фанат», то вы обязательно найдете эти 10 лишних баксов. Пару недель назад 2K, издатель Borderlands, развеял опасения по поводу $80, подтвердив, что последняя часть игры будет стоить $70, чему, по словам Питчфорда, он «несказанно рад».

Питчфорд постоянно нагнетает шумиху вокруг Borderlands 4, заявляя, что в игре будет "больше навыков на персонажа", чем в Borderlands 2 и 3 вместе взятых, и называя Borderlands 4 лучше Borderlands 3 "по всем имеющимся у нас показателям, включая субъективные", тем самым вселяя в фанатов завышенные ожидания.