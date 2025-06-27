Рэнди Питчфорд уверен, что больших скидок на Borderlands 4 в ближайшее время не будет

Если $70 за Borderlands 4 - это для вас чересчур , то по словам главы Gearbox Рэнди Питчфорда (Randy Pitchford), вам, к сожалению, придется еще долго ждать, прежде чем игра подешевеет или попадет в сервисы подписки, например Game Pass.
В своем посте в Twitter (в очередной раз) Питчфорд отметил, что сейчас Borderlands 3 продается со скидкой 95 % благодаря летней распродаже Steam 2025 года, а ее цена с $60 снизилась всего до $3. Но если кто-то ожидает такого же снижения цены на Borderlands 4 в ближайшем будущем, ему придется набраться терпения, так как ждать придется довольно долго.
"Подобные распродажи и появление Borderlands 3 в программах подписки на консоли заняли более пяти лет с момента выхода игры", - рассуждает Питчфорд о существенной скидке на Borderlands 3. "А чтобы оправдать все ожидания, скажу сразу: пройдет еще больше времени, пока подобное произойдет в следующем цикле с Borderlands 4",
То, что Borderland 4 будет стоить $70, стало приятной новостью для тех, кто опасался, что ее цена составит $80, чему явно в немалой степени способствовало высказывание Питчфорда в адрес игроков: «Если вы настоящий фанат», то вы обязательно найдете эти 10 лишних баксов. Пару недель назад 2K, издатель Borderlands, развеял опасения по поводу $80, подтвердив, что последняя часть игры будет стоить $70, чему, по словам Питчфорда, он «несказанно рад».
Питчфорд постоянно нагнетает шумиху вокруг Borderlands 4, заявляя, что в игре будет "больше навыков на персонажа", чем в Borderlands 2 и 3 вместе взятых, и называя Borderlands 4 лучше Borderlands 3 "по всем имеющимся у нас показателям, включая субъективные", тем самым вселяя в фанатов завышенные ожидания.
В игре нулевая эволюция графики, но требования как у трёх киберпанков. Ну не запустится игра у половины Стима (а сколько % из 50 будут играть выше 30 кадров в это-загадка). Да да, скидок не будет. Через 2 месяца после выхода будет и в пассе, и со скидкой в 20%, скриньте
Да и герои всё хуже и хуже. Про сюжет и что сделали со старыми персонажами, вспоминать плохо.
Я тоже об этом говорил апгрейда графики нету хоть игра и на 5 анриле разници с 3кой погрешность а требования как у alan wake 2 вот вам и разработка дорожает тупо чтоб карты покупали и всё сидят там лепят на уши про нанатехнологии и RTX шляпу я уверен в релиз день выйдут ролики со сравнение графики 3 и 4 и там будет по типу ну лучи добавили ну тень лучше и всё
Ничего. Я подожду.
Ставлю 2 апельсина что через месяц будет как минимум 20%
Значит, и продаж не будет
почему бы и не побыть уверенным, пока не начались продажи...
Максимум готов заплатить 4к
косарь , то без скидок
Скриньте. Через год-полтора будет 50% скидка, а через 3 года и до 80% дойдёт
А через пять лет так вообще раздадут бесплатно!
Ну тройку помоему раздавали уже, но только в Epic Games спустя 3 года после релиза
Опасно так говорить. Можно получить массовый ответ "вызов принят" )))
Через месяц будет после релиза...
че там по системкам Ренди!