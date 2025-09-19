Рэнди Питчфорда подозревают в использовании второго аккаунта в X, который защищает Borderlands 4 и грубо ругает игроков

У Рэнди Питчфорда выдалась нелегкая неделя. Его постоянные твиты привели к катастрофическому пиару Borderlands 4, но, похоже, Рэнди не собирается сдаваться. Более того, игровой блогер LegacyKillaHD заявил, что обнаружил его второй аккаунт в соцсети X, который используется для агрессивной защиты Borderlands 4 и критики недовольных игроков.
Аккаунт под названием MyCunTSitchy привлёк внимание комментариями, в которых он яростно защищает Borderlands 4 и грубо обвиняет игроков в проблемах с производительностью игры. LegacyKillaHD обратил внимание на сходство стиля высказываний с заявлениями самого Питчфорда. Подозрения усиливает тот факт, что аккаунт практически целиком посвящён защите Borderlands 4 и не проявляет интереса к другим играм. Все посты аккаунта заполнены комментариями вроде:
PC-игроки постоянно ноют.
Почини свой дерьмовый хлам, у большинства игроков 0 проблем.
Я 2 дня играл на PS5 Pro и PC и никаких проблем. Почисти от пыли свою консоль или проапгрейдь свой картофельный ПК
Пока нет неопровержимых доказательств того, что аккаунт действительно принадлежит Питчфорду, но интернет-сообщество склоняется к этой версии. Это стало бы логичным продолжением крайне неудачной недели для главы Gearbox. На данный момент сам Питчфорд публично не прокомментировал обвинения в использовании альтернативного аккаунта.
