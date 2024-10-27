Руководитель Gearbox Software, похоже, намекнул на одну из особенностей Borderlands 4

Borderlands 4 выйдет в следующем году, но пока у нас нет никакой реальной информации об игре. Рэнди Питчфорд, глава Gearbox Software, стоящей за серией шутеров, часто пишет в Twitter, сообщая игрокам крохи информации о играх, и вот на днях он сообщил о том, что, по-видимому, должно стать намеком на одну из особенностей Borderlands 4.

Это произошло в ответ на сообщение одного из пользователей, игравшего в Borderlands 2 на ПК и отметившего, что его ПК способен моментально выполнять загрузки. В комментариях один из пользователей написал: "Мой новый ПК загружает Borderlands 2 чертовски быстро. Бесшовная загрузка когда-нибудь станет реальностью". На что Питчфорд ответил: «Бесшовная, говорите?».

Сам по себе этот комментарий выглядит вполне обычным, хотя и любопытно, что глава компании просто так ответил случайному пользователю. Дело в том, что в ответ пользователь заявил: '"Рэнди..... Объясните лучше. Нельзя оставлять нас в подвешенном состоянии с подобным комментарием, когда на горизонте маячит Borderlands 4".

На что Питчфорд ответил: «Я обязательно объясню лучше». Впрочем, спустя целый день Питчфорд больше ничего не сообщил. Единственное, что можно предположить, так это то, что вопрос загрузки действительно будет актуален в одном из проектов Питчфорда, причем скорее всего это будет Borderlands 4.

На самом деле, бесшовная загрузка не является чем-то новым. В наши дни в различных играх используются способы избежать классических загрузочных экранов, которые, например, спрятаны во время перемещений персонажей или же используют эффекты перехода из одного места в другое. Взять хотя бы переходы кораблей в Star Wars (как Jedi, так и Outlaws) или «прогулки» Кратоса и Атрея из God of War и God of War Ragnarok, когда они используют порталы при переходе между мирами. В общем, посмотрим, что Питчфорд на самом деле имеет в виду.