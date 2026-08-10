Штраус Зельник: "Коммерческие результаты Borderlands 4 никак не повлияли на наши планы по поддержке игры"

Глава Take-Two Штраус Зельник настаивает на том, что издатель 2K по-прежнему привержен Borderlands 4, и что коммерческие показатели лутер-шутера не повлияли на планы по поддержке игры.

Некоторые представители сообщества Borderlands задаются вопросом, как долго разработчик Gearbox будет поддерживать Borderlands 4 в плане значимых DLC, поскольку игра приближается к концу первого года. Возникают вопросы о том, насколько хорошо Borderlands 4 показала себя не только с точки зрения стартовых продаж, но и по поводу сохранения базы игроков, и как это может повлиять на планы Gearbox.

Известно, что в начале сентября появится Loveless the Hacker, новый Искатель Хранилищ, который станет частью платного DLC Story Pack 2, также выходящего в этом месяце. Story Pack 2 и Bounty Pack 5 выйдут в один день вместе с обновлением версии 1.10.

Но что же ждёт во втором году, если вообще что-то ждёт? Gearbox пока не объявила о планах по выпуску контента на оставшуюся часть 2026 года и далее, что заставляет некоторых задаваться вопросом, сосредоточится ли разработчик на следующей игре серии или, возможно, на чём-то совершенно другом. Если контент второго года всё-таки появится, что он будет включать в себя и, что особенно важно, сколько это будет стоить?

В недавнем интервью со Штраусом Зельником, генеральным директором Take-Two, его спросили, повлияли ли результаты Borderlands 4 на планы долгосрочной поддержки игры. Его ответ был однозначным «нет».

Это никак не повлияло на наши планы», — настаивал он. У нас выходит ещё один [пакет контента] для Borderlands. Мы продолжаем поддерживать игру. У нас было много поэтапных релизов контента. Так что нет, мы полностью поддерживаем её. Мы в восторге от показателей, а также от отзывов и оценок.

Тем временем Borderlands 4 по-прежнему имеет «смешанный» рейтинг пользовательских отзывов в Steam. После запуска на платформе Valve, где одновременно играли более 300 000 человек, Borderlands 4 теперь в среднем показывает пиковое количество одновременных игроков в четырехзначных числах. Цифры Steam не отражают всей картины популярности игры, поскольку она также доступна на консолях, но очевидно, что Borderlands 4 нуждается в дополнительном стимуле.

Станет ли релиз Story Pack 2 и нового игрового персонажа именно таким стимулом? Story Pack 1, добавивший игрового персонажа C4SH в начале этого года, не сильно повлиял на количество одновременных игроков в Steam. Gearbox и Take-Two надеются, что Loveless the Hacker окажет существенное влияние.