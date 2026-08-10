Штраус Зельник: "Коммерческие результаты Borderlands 4 никак не повлияли на наши планы по поддержке игры"

Глава Take-Two Штраус Зельник настаивает на том, что издатель 2K по-прежнему привержен Borderlands 4, и что коммерческие показатели лутер-шутера не повлияли на планы по поддержке игры.
Некоторые представители сообщества Borderlands задаются вопросом, как долго разработчик Gearbox будет поддерживать Borderlands 4 в плане значимых DLC, поскольку игра приближается к концу первого года. Возникают вопросы о том, насколько хорошо Borderlands 4 показала себя не только с точки зрения стартовых продаж, но и по поводу сохранения базы игроков, и как это может повлиять на планы Gearbox.
Известно, что в начале сентября появится Loveless the Hacker, новый Искатель Хранилищ, который станет частью платного DLC Story Pack 2, также выходящего в этом месяце. Story Pack 2 и Bounty Pack 5 выйдут в один день вместе с обновлением версии 1.10.
Но что же ждёт во втором году, если вообще что-то ждёт? Gearbox пока не объявила о планах по выпуску контента на оставшуюся часть 2026 года и далее, что заставляет некоторых задаваться вопросом, сосредоточится ли разработчик на следующей игре серии или, возможно, на чём-то совершенно другом. Если контент второго года всё-таки появится, что он будет включать в себя и, что особенно важно, сколько это будет стоить?
В недавнем интервью со Штраусом Зельником, генеральным директором Take-Two, его спросили, повлияли ли результаты Borderlands 4 на планы долгосрочной поддержки игры. Его ответ был однозначным «нет».
Это никак не повлияло на наши планы», — настаивал он. У нас выходит ещё один [пакет контента] для Borderlands. Мы продолжаем поддерживать игру. У нас было много поэтапных релизов контента. Так что нет, мы полностью поддерживаем её. Мы в восторге от показателей, а также от отзывов и оценок.
Тем временем Borderlands 4 по-прежнему имеет «смешанный» рейтинг пользовательских отзывов в Steam. После запуска на платформе Valve, где одновременно играли более 300 000 человек, Borderlands 4 теперь в среднем показывает пиковое количество одновременных игроков в четырехзначных числах. Цифры Steam не отражают всей картины популярности игры, поскольку она также доступна на консолях, но очевидно, что Borderlands 4 нуждается в дополнительном стимуле.
Станет ли релиз Story Pack 2 и нового игрового персонажа именно таким стимулом? Story Pack 1, добавивший игрового персонажа C4SH в начале этого года, не сильно повлиял на количество одновременных игроков в Steam. Gearbox и Take-Two надеются, что Loveless the Hacker окажет существенное влияние.
ему платят столько денег за вранье, что мог бы придумать чего по лучше
Оптимизация для такого уровня графики просто ахтунг ваще.
Ну, в восторге так в восторге. Видать, ожидания у него были совсем уж небольшие.