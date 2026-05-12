Borderlands 4 11.09.2025
Слова против реальности: Borderlands 4 подешевела на 40%, вопреки заявлениям Питчфорда

Gruz_ Gruz_

В Steam цена на Borderlands 4 обвалилась до исторического минимума — игру отдают со скидкой 40%. Теперь стандартное издание стоит $41,99, что стало самым выгодным предложением с момента релиза в сентябре 2025 года. Акция продлится до 25 мая 2026 года и затрагивает даже издание Super Deluxe, цена которого упала до $77,99.

Это предложение выглядит особенно примечательным в свете прошлых заявлений главы Gearbox Рэнди Питчфорда. Ранее он заверял сообщество, что проект «очень долго» не будет участвовать в акциях, прогнозируя сохранение полной цены на протяжении нескольких лет. Питчфорд убеждал фанатов не ждать уценок, подчеркивая, что студия намерена придерживаться стратегии долгосрочных продаж по полной стоимости, и даже называл цену в $ 200 «достойной» для такой игры.

Тем не менее реальность разошлась с прогнозами руководства: порог в 40% был пройден менее чем через год после релиза. Для тех, кто выжидал паузу, это отличная возможность приобрести игру с выгодой, прежде чем она снова станет «дорогой» на длительный срок.

вупсич пупсич

Всё еще дорого. Жду цену на бесплатной раздаче в ЕГС.

Как раз к тому времени смогут изобрести комп который это сможет потянуть.

Retro_Gamer

Упоротый шоумен в белом костюме наконец отошёл от трипа и спустился с небес на землю со своим лутер-шутером.

FireLion1993

Позор года

Алиша Мегазвездочка

Так его словам уже год почти

z8TiREX8z

Ну раз на 40 упала, ждите еще скидку. Обязательно будет. Кстати, что случилось, премиальные игроки закончились?

