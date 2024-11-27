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Borderlands 4 2025 г.
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Кооператив
6.8 65 оценок

Смертельно больной фанат успел сыграть в Borderlands 4 до релиза и поделился своими впечатлениями

butcher69
Новости

Калеб МакАлпайн, преданный поклонник серии Borderlands, выразил в сети своё желание поиграть в Borderlands 4 до выхода игры, опасаясь, что не доживёт до релиза. Сообщение быстро привлекло внимание, и студия Gearbox Software откликнулась на просьбу.

Gearbox покажет Borderlands 4 умирающему фанату в следующем месяце

Разработчики пригласили Калеба в свой офис, чтобы он смог увидеть игру. Сам МакАлпайн поделился впечатлениями:

Gearbox купила мне и моему другу авиабилеты первого класса, и мы посетили студию. Мы встретились с удивительной командой, включая генерального директора Рэнди. Нам удалось поиграть в текущую версию Borderlands 4, и это было невероятно.

Хотя МакАлпайн не может раскрывать детали из-за соглашения о неразглашении, он подчеркнул, насколько благодарен команде и сообществу за поддержку:

Это был потрясающий опыт. Я счастлив, что мне удалось стать частью этого.

История Калеба стала примером человеческой доброты, объединяющей игроков и разработчиков.

8
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
rtnrwv
и поделился своими впечатлениями
это было невероятно

это всё?
кста ждём на него отсылку в игре?

3
Balmont92

Ничего святого у них нет.

1
Paramezan

очень рад за фаната

1
TheDenStark

Лучше бы Гта 6 посмотрел

0
Джонни ди

какая доброта? пиар, циничный пиар.

-1
selfreaver

Да плевать, главное что чел успел осуществить свою мечту

2
Пользователь ВКонтакте

Не тратьте время на кликбейтный заголовок. Ничего не сказал он кроме этого: "Это был потрясающий опыт. Я счастлив, что мне удалось стать частью этого." // Рамис Ходжаев

-1
Wolfenstein

сказал бы правду прежде чем отъехать , что игра кал треша как и предыдущие части , то было бы забавно а так дешевый пиар

-7
0FILIN0

Не дешевый, а гнилой пиар игры, каждая контора этим грешит.

7
RickeyIMBA

не удивлюсь если не какой болезни нету и это просто кринж пиар

-1