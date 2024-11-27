Смертельно больной фанат успел сыграть в Borderlands 4 до релиза и поделился своими впечатлениями

Калеб МакАлпайн, преданный поклонник серии Borderlands, выразил в сети своё желание поиграть в Borderlands 4 до выхода игры, опасаясь, что не доживёт до релиза. Сообщение быстро привлекло внимание, и студия Gearbox Software откликнулась на просьбу.
Разработчики пригласили Калеба в свой офис, чтобы он смог увидеть игру. Сам МакАлпайн поделился впечатлениями:
Gearbox купила мне и моему другу авиабилеты первого класса, и мы посетили студию. Мы встретились с удивительной командой, включая генерального директора Рэнди. Нам удалось поиграть в текущую версию Borderlands 4, и это было невероятно.
Хотя МакАлпайн не может раскрывать детали из-за соглашения о неразглашении, он подчеркнул, насколько благодарен команде и сообществу за поддержку:
Это был потрясающий опыт. Я счастлив, что мне удалось стать частью этого.
История Калеба стала примером человеческой доброты, объединяющей игроков и разработчиков.
это всё?
кста ждём на него отсылку в игре?
Ничего святого у них нет.
очень рад за фаната
Лучше бы Гта 6 посмотрел
какая доброта? пиар, циничный пиар.
Да плевать, главное что чел успел осуществить свою мечту
Не тратьте время на кликбейтный заголовок. Ничего не сказал он кроме этого: "Это был потрясающий опыт. Я счастлив, что мне удалось стать частью этого." // Рамис Ходжаев
сказал бы правду прежде чем отъехать , что игра кал треша как и предыдущие части , то было бы забавно а так дешевый пиар
Не дешевый, а гнилой пиар игры, каждая контора этим грешит.
не удивлюсь если не какой болезни нету и это просто кринж пиар