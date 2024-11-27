Смертельно больной фанат успел сыграть в Borderlands 4 до релиза и поделился своими впечатлениями

Калеб МакАлпайн, преданный поклонник серии Borderlands, выразил в сети своё желание поиграть в Borderlands 4 до выхода игры, опасаясь, что не доживёт до релиза. Сообщение быстро привлекло внимание, и студия Gearbox Software откликнулась на просьбу.

Разработчики пригласили Калеба в свой офис, чтобы он смог увидеть игру. Сам МакАлпайн поделился впечатлениями:

Gearbox купила мне и моему другу авиабилеты первого класса, и мы посетили студию. Мы встретились с удивительной командой, включая генерального директора Рэнди. Нам удалось поиграть в текущую версию Borderlands 4, и это было невероятно.

Хотя МакАлпайн не может раскрывать детали из-за соглашения о неразглашении, он подчеркнул, насколько благодарен команде и сообществу за поддержку:

Это был потрясающий опыт. Я счастлив, что мне удалось стать частью этого.

История Калеба стала примером человеческой доброты, объединяющей игроков и разработчиков.