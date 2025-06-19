Согласно данным аппаратного опроса, более 50% игроков в Steam не смогут поиграть в Borderlands 4

Borderlands 4 стала одной из самых ожидаемых игр 2025 года. С новой планетой, сюжетом, огромным арсеналом оружия и свежим составом Охотников за Убежищами проект имеет все шансы стать одним из лучших в году. Однако более половины пользователей Steam, возможно, не смогут в него сыграть.
Проблема стала очевидна после анонса системных требований на странице игры в Steam. Минимальные настройки выглядят весьма требовательно: видеокарта уровня NVIDIA RTX 2070 или AMD RX 5700 XT, 16 ГБ оперативной памяти и 100 ГБ места на SSD. Но главным камнем преткновения стал процессор — разработчики указали необходимость 8-ядерного CPU или мощнее.
Большинство популярных бюджетных процессоров для игровых PC оснащены всего 6 ядрами. Согласно последнему аппаратному опросу Steam за май, 50,39% пользователей платформы используют чипы с 6 ядрами или меньше. Это означает, что более половины игроков в Steam не смогут запустить Borderlands 4 даже на минимальных настройках.
Пока Gearbox Software не прокомментировала возможную оптимизацию перед релизом, но ситуация уже вызвала волну обсуждений в сообществе. Остаётся надеяться, что студия учтёт отзывы или предложит альтернативные варианты для менее мощных систем.
Borderlands 4 выйдет в 2025 году на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.
Почему людишки не апгрейдят себе ПК? Купить видяху 4060 за 40k, плюс оперативка копейки стоит, учитывая, что сейчас у многих DDR4 3200 МГц16 Гб, докупить ещë одну такую же плашку можно очень дëшево. Плюс проц i5 12 поколения за 10-12 тысячь. И всë, уже будет комфортнее играть и Борду на средне-высоком пресете можно будет запустить. Тем более сейчас есть DLSS, FG, в одиночной игре, если это не souls-like, в принципе пофиг на инпутлаг.
Как будто бы комент школьника прочитал. Зачем брать видюху за 40 тысячЬ, если дело не в железе, а в убогости разрабов? Зачем дебилушки делают свои игры на 5 анриле и встроенным ртх, если они не могут работать нормально даже на топовом железе в нативе и фхд?) вот рил щас бы апгрейдить комп ради парочки убогих тайтлов, которые стоят по оперпрайсу лол. Таже 1080 сейчас тянет практически любую новинку на высоких-ультра, кроме таких вот игор) а все потому что если в минималках указана серия РТ, это значит, что разрабы те ещё ауты и решили зпилить встроенную технологию, вместо норм проработки света, теней и оптимизации
а запусти тот же елден ринг на ультрах на 1080? или хотя бы калисто протокол, или асасин крид одисею? может в своё время она и тянула но сейчас это даже для затычки слабо.
справедливости ради далеко не каждый человек может позволить себе потратить 50-60к на апгрейд пк. если в москвах питерах это копейки то во всей остальной стране это прям ощутимые деньги. во многих городах то же сибири зп в 30к считается очень хорошей.
в чьих влажных фантазиях эта игра стала самой ожидаемой?. а насчет ядер - бред же нет?
Бред по всем пунктам.
Да как и новый и убогий дум. Чё то провал за провалом от этих студий пошел
А дум причём тут? Нормальная игра, не шедевр, но лично мне понравилась больше этеренал, посмотрев обзоры тоже думал не очень, но по факту отличный мясной
Мне кажется запустится и на 6 ядрах
В минималках дума также указан 8 ядерный проц, при этом современные 6-ти ядерники спокойно подготавливают более 120 фпс
в Норвегии проходил показ игры ) и игра просто не запускалась на процессорах для видеокарт 1155 сокета или AM3 от амд ! (((((
Да мне кажется быстро запилят фанатский патч, чтоб чуть ли не на селероне шло :) в 320х200 :)