Согласно данным аппаратного опроса, более 50% игроков в Steam не смогут поиграть в Borderlands 4

Borderlands 4 стала одной из самых ожидаемых игр 2025 года. С новой планетой, сюжетом, огромным арсеналом оружия и свежим составом Охотников за Убежищами проект имеет все шансы стать одним из лучших в году. Однако более половины пользователей Steam, возможно, не смогут в него сыграть.

Проблема стала очевидна после анонса системных требований на странице игры в Steam. Минимальные настройки выглядят весьма требовательно: видеокарта уровня NVIDIA RTX 2070 или AMD RX 5700 XT, 16 ГБ оперативной памяти и 100 ГБ места на SSD. Но главным камнем преткновения стал процессор — разработчики указали необходимость 8-ядерного CPU или мощнее.

Большинство популярных бюджетных процессоров для игровых PC оснащены всего 6 ядрами. Согласно последнему аппаратному опросу Steam за май, 50,39% пользователей платформы используют чипы с 6 ядрами или меньше. Это означает, что более половины игроков в Steam не смогут запустить Borderlands 4 даже на минимальных настройках.

Пока Gearbox Software не прокомментировала возможную оптимизацию перед релизом, но ситуация уже вызвала волну обсуждений в сообществе. Остаётся надеяться, что студия учтёт отзывы или предложит альтернативные варианты для менее мощных систем.

Borderlands 4 выйдет в 2025 году на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.