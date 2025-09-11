Состоялся релиз Borderlands 4: новые герои, новая планета, новый хаос

Borderlands 4 официально вышла и теперь доступна на всех платформах. Игроков ждёт новая планета Кайрос, четыре уникальных Искателя Хранилища, динамичные боевые способности и миллиарды безумных пушек. Главная цель — свергнуть Орден Хранителя Времени, объединяя разрушительные умения и возможности для кастомизации.

В честь релиза стартовала масштабная программа Twitch Drops, позволяющая получить эксклюзивные предметы:

До 26 сентября можно заработать скин ECHO-4 Drone, посмотрев всего 20 минут трансляций по Borderlands 4.

С 11 по 30 сентября зрители получат доступ к легендарному оружию: дробовику Forsaken Chaos (названному сообществом) и снайперской винтовке Midnight Defiance (созданной при участии контент-мейкеров). Чтобы открыть оба оружия, потребуется не менее 4 часов просмотра стримов.

Все награды автоматически начисляются на SHiFT-аккаунт и становятся доступны в Reward Center внутри игры.

Кроме того, для подписчиков рассылки Gearbox подготовлен дополнительный бонус — эксклюзивный скин оружия Hazard Pay.

Borderlands 4 уже заявляет о себе как о громком событии осени: игрокам обещают богатую эндгейм-систему, долгосрочный пострелизный контент и множество возможностей для кастомизации билда.