Borderlands 4 11.09.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Кооператив
6.4 282 оценки

Состоялся релиз Borderlands 4: новые герои, новая планета, новый хаос

IKarasik IKarasik

Borderlands 4 официально вышла и теперь доступна на всех платформах. Игроков ждёт новая планета Кайрос, четыре уникальных Искателя Хранилища, динамичные боевые способности и миллиарды безумных пушек. Главная цель — свергнуть Орден Хранителя Времени, объединяя разрушительные умения и возможности для кастомизации.

В честь релиза стартовала масштабная программа Twitch Drops, позволяющая получить эксклюзивные предметы:

  • До 26 сентября можно заработать скин ECHO-4 Drone, посмотрев всего 20 минут трансляций по Borderlands 4.
  • С 11 по 30 сентября зрители получат доступ к легендарному оружию: дробовику Forsaken Chaos (названному сообществом) и снайперской винтовке Midnight Defiance (созданной при участии контент-мейкеров). Чтобы открыть оба оружия, потребуется не менее 4 часов просмотра стримов.

Все награды автоматически начисляются на SHiFT-аккаунт и становятся доступны в Reward Center внутри игры.

Кроме того, для подписчиков рассылки Gearbox подготовлен дополнительный бонус — эксклюзивный скин оружия Hazard Pay.

Borderlands 4 уже заявляет о себе как о громком событии осени: игрокам обещают богатую эндгейм-систему, долгосрочный пострелизный контент и множество возможностей для кастомизации билда.

56
65
Комментарии:  65
Ваш комментарий
Just-a-your-King

В это мы официально играем))

49
chanp14

а смысл?

1
J a r v i s

Я посмотрел геймплей игры и там чел просто бегает по карте 2 часа и стреляет каких-то цветных додиков. Выглядит короче скучно, вообще вся серия Борды не особо интересна, как она вообще дожила до 4 части?

31
CAN I HABE PIZZA PLS

Всю серию до сих пор тянет хайп второй части.

10
M0208

Да, сколько можно, если бы не НВО, я бы уже давно открыл мыловарню.

1
DezkQ

без генерации ловить нечего, фризов нет

16
Denis Kyokushin

Охренеть:мультяшная графика сожрала 13Гб МЕМ😲

8
DezkQ Denis Kyokushin

Потребление памяти весьма эфемерный показатель, в большинстве случаев просто резервирование.

8
-Zion-

Чё за проц?

2
MNM 777

Нет , после 3 части и словам этого уепана пичфорда за это даже 100 рублей жалко отдать за активашку

15
Neko-Aheron

Ну... скажу так, статтеров нету ( удивительно для унреала ) оптимизация, да... 5090 laptop на ультрах в 4к только с DLSS и Генерацией кадра x3 нормальный фпс

13
jax baron

ага для 5090 (хоть и ноут) это жирно не оптимезировная баланда.

1
Neko-Aheron jax baron

5090 laptop по мощности эквивалентна 5070ti... так, что 5090 только на бумаге. Меня удивило, что нету статеров вообще. Для примера: в Daemon X Machina Titanic Scion их полно, а тут нет .... жесть .

... о мелочах - Меня взбесило отсутствие груди у женщин, но Мокси я пока не видел и жду пока друг будет свободен для игры... гляну... вроде первый 30 мину без повестки, что хорошо

1
Smike56

Нормально ты так переобуваешься, всю дорогу чмырил игру, а теперь оказывается ты её уже купил и играешь.😂

3
DezkQ

7 минут и прилетел патч на 3 гига )

12
Лидер Мур

походу это и есть патч первого дня)

5
ДаДжи Лидер Мур

первого часа)

3
DezkQ ДаДжи

Хороший потч, ФПС в двое вырос 100+ без генерации )

10
Samson48

Начало игры пока что очень унылое, локации блеклые, враги скучные.

9
DezkQ

Проходим пролог и видим такое ) 7800прокладка,5080,DLSSQ

7
jax baron

мдаааааааа - и это мать его 5080 - 2к или в 4к?

2
DezkQ jax baron

4k

2
Сергей Понащенко DezkQ

в 2к наверно не прям шибко улучшится положение?)

3
DiggerD

5080 + 9800x3d = 60-70 кадров в 2к с длсс, если генерацию не врубать, мде)

6
DezkQ

Пройди пролог ) будет сурприз )

5
Scheo

может я слепой,но где тут русский язык выставить?

5
