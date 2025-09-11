Состоялся релиз Borderlands 4: новые герои, новая планета, новый хаос

Borderlands 4 официально вышла и теперь доступна на всех платформах. Игроков ждёт новая планета Кайрос, четыре уникальных Искателя Хранилища, динамичные боевые способности и миллиарды безумных пушек. Главная цель — свергнуть Орден Хранителя Времени, объединяя разрушительные умения и возможности для кастомизации.
В честь релиза стартовала масштабная программа Twitch Drops, позволяющая получить эксклюзивные предметы:
- До 26 сентября можно заработать скин ECHO-4 Drone, посмотрев всего 20 минут трансляций по Borderlands 4.
- С 11 по 30 сентября зрители получат доступ к легендарному оружию: дробовику Forsaken Chaos (названному сообществом) и снайперской винтовке Midnight Defiance (созданной при участии контент-мейкеров). Чтобы открыть оба оружия, потребуется не менее 4 часов просмотра стримов.
Все награды автоматически начисляются на SHiFT-аккаунт и становятся доступны в Reward Center внутри игры.
Кроме того, для подписчиков рассылки Gearbox подготовлен дополнительный бонус — эксклюзивный скин оружия Hazard Pay.
Borderlands 4 уже заявляет о себе как о громком событии осени: игрокам обещают богатую эндгейм-систему, долгосрочный пострелизный контент и множество возможностей для кастомизации билда.
В это мы официально играем))
а смысл?
Я посмотрел геймплей игры и там чел просто бегает по карте 2 часа и стреляет каких-то цветных додиков. Выглядит короче скучно, вообще вся серия Борды не особо интересна, как она вообще дожила до 4 части?
Всю серию до сих пор тянет хайп второй части.
Да, сколько можно, если бы не НВО, я бы уже давно открыл мыловарню.
без генерации ловить нечего, фризов нет
Охренеть:мультяшная графика сожрала 13Гб МЕМ😲
Потребление памяти весьма эфемерный показатель, в большинстве случаев просто резервирование.
Чё за проц?
Нет , после 3 части и словам этого уепана пичфорда за это даже 100 рублей жалко отдать за активашку
Ну... скажу так, статтеров нету ( удивительно для унреала ) оптимизация, да... 5090 laptop на ультрах в 4к только с DLSS и Генерацией кадра x3 нормальный фпс
ага для 5090 (хоть и ноут) это жирно не оптимезировная баланда.
5090 laptop по мощности эквивалентна 5070ti... так, что 5090 только на бумаге. Меня удивило, что нету статеров вообще. Для примера: в Daemon X Machina Titanic Scion их полно, а тут нет .... жесть .
... о мелочах - Меня взбесило отсутствие груди у женщин, но Мокси я пока не видел и жду пока друг будет свободен для игры... гляну... вроде первый 30 мину без повестки, что хорошо
Нормально ты так переобуваешься, всю дорогу чмырил игру, а теперь оказывается ты её уже купил и играешь.😂
7 минут и прилетел патч на 3 гига )
походу это и есть патч первого дня)
первого часа)
Хороший потч, ФПС в двое вырос 100+ без генерации )
Начало игры пока что очень унылое, локации блеклые, враги скучные.
Проходим пролог и видим такое ) 7800прокладка,5080,DLSSQ
мдаааааааа - и это мать его 5080 - 2к или в 4к?
4k
в 2к наверно не прям шибко улучшится положение?)
5080 + 9800x3d = 60-70 кадров в 2к с длсс, если генерацию не врубать, мде)
Пройди пролог ) будет сурприз )
может я слепой,но где тут русский язык выставить?