Создатель Borderlands 4: "Каждый элемент мира создан с определенной целью"

Студия Gearbox Software продолжает делиться новыми подробностями предстоящей игры Borderlands 4. Рэнди Питчфорд, один из создателей серии, объяснил почему термин “открытый мир” не применим к новой части. Об этом он рассказал в интервью для Gamespot:

Мы уделяем огромное внимание боевой динамике и ощущениям от игрового процесса. Каждый элемент мира создан с определенной целью, а не сгенерирован алгоритмами

В отличие от предыдущих частей, где мир был разделен экранами загрузки, новая игра позволит путешествовать по территории “бесшовно”. Даже знакомая по Borderlands: The Pre-Sequel луна Эльпис станет частью доступного пространства, до которого можно добраться без загрузок.

Несмотря на масштаб, разработчики стремятся избежать типичных недостатков игр с открытым миром, таких как пустые и монотонные локации. Для игроков добавят новые способы передвижения, включая крюк-кошку и транспортные средства:

Мы хотим, чтобы игроки ощущали, что исследуют мир, а не просто перемещаются по нему. Визуальные возможности мира были продемонстрированы в первом трейлере. Всё, что вы видите на горизонте, действительно станет игровым пространством

Напомним, что Borderlands 4 выйдет в 2025 году на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Точная дата пока неизвестна.