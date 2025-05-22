Создатели контента и фанаты Borderlands объявили бойкот BL4 после высказываний главы Gearbox

Генеральный директор студии Gearbox Software Рэнди Питчфорд (Randy Pitchford) недавно заявил, что настоящие фанаты могут позволить себе купить Borderlands 4, если она будет стоить 80 долларов.

Такое заявление главы Gearbox вызвало бурную полемику среди фанатов Borderlands и создателей контента по франшизе. В социальных сетях появляется множество постов, в которых утверждается, что высказывания главы Gearbox - это PR-катастрофа, которая испортила ожидание следующей игры. Как результат, многие из них выразили свое несогласие с его точкой зрения, причем нашлись даже те, кто и вовсе заявил о намерении бойкотировать Borderlands 4, независимо от ее конечной цены.

Питчфорд попытался исправить ситуацию с новыми разъяснениями, но это только подлило масла в огонь для еще большей критики. В результате ситуация дошла до того, что прошлые игры Borderlands попали под волну ревью-бомбинга.

В любом случае, Borderlands 4 выйдет 12 сентября 2025 года для PS5, Xbox Series X|S и PC