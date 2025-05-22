ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Borderlands 4 12.09.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Кооператив
6.8 156 оценок

Создатели контента и фанаты Borderlands объявили бойкот BL4 после высказываний главы Gearbox

Gruz_ Gruz_

Генеральный директор студии Gearbox Software Рэнди Питчфорд (Randy Pitchford) недавно заявил, что настоящие фанаты могут позволить себе купить Borderlands 4, если она будет стоить 80 долларов.

По мнению Рэнди Питчфорда, настоящие фанаты купят Borderlands 4 даже за 80 долларов

Такое заявление главы Gearbox вызвало бурную полемику среди фанатов Borderlands и создателей контента по франшизе. В социальных сетях появляется множество постов, в которых утверждается, что высказывания главы Gearbox - это PR-катастрофа, которая испортила ожидание следующей игры. Как результат, многие из них выразили свое несогласие с его точкой зрения, причем нашлись даже те, кто и вовсе заявил о намерении бойкотировать Borderlands 4, независимо от ее конечной цены.

Питчфорд попытался исправить ситуацию с новыми разъяснениями, но это только подлило масла в огонь для еще большей критики. В результате ситуация дошла до того, что прошлые игры Borderlands попали под волну ревью-бомбинга.

В любом случае, Borderlands 4 выйдет 12 сентября 2025 года для PS5, Xbox Series X|S и PC

36
32
Комментарии: 32
Ваш комментарий
Большая Флейта

ПитчВорд всегда был солевым фриком, удивительно, как он до сих пор в компании

высказывания главы Gearbox - это PR-катастрофа

Пиар катастрофа это вот это, ни одного белого)))

18
Большая Флейта

Тем временем ГГ из второй)))

13
ЮрецОдесса

А два по центру, это какие?? Деваха и здоровяк. Или вы хотите Альбиносов видеть?

8
ZAUSA
Пиар катастрофа это вот это, ни одного белого)))

Да, типичный азиат-негр.

16
ТараканчЕг Большая Флейта

Мехромантка имбобо

1
Игорь Болонев

гг третьей части

1
5рен68ону6о7нг6г6ренш7он6

Рэнди жоПитчфорду надо водичку по 1000 баксов за литр продавать. Если он настоящий фанат воды, то купит.))

10
Ahnx

После того, что они сделали с третьей частью и пре-сиквелом, я четвертую даже с торрента качать не стану.

7
0x0101

Я третью на середине дропнул с диска, просто задушила, еще и питоры эти двое.

1
Xstranger

Я так понял, что вы не играете в игры. Всё ясно.

Dark1994

Ничему не учатся, это как чувак в ЕА сказал - не нравится не покупайте, потом ещё один с абобой и маском, теперь вот это)

6
jax baron

и теперь еа на коленях.

cthulhu42 jax baron

Нет, но того чувака уволили)) А так Вейлгард провалился, с Фифой там какие то проблемы насколько я понимаю. Всё отлично.

ArtemOZR

Учитывая что геймплейно это та же самая 3 часть, макс цена ей 50$

5
Denis Kyokushin

У серии этой игры аудитория не хилая

3
Egik81

Посмотрим насколько эффективны были меры комюнити в ответ на откровенное хамство в их адрес.

2
ZAUSA

Очень. Как и в прошлый раз, бойкотировали всем селом.

По данным на май 2025 года, продажи игры Borderlands 3 составили 22 миллиона экземпляров
1
Egik81 ZAUSA

В динамике нужно смотреть. в 2022 году было 15 млн. В 2023 было 18 млн. Интересно посмотреть сколько было на конец 2024 и на начала бойкота. Нашел что вроде в середине или начале 2024 года продажи были почти 20 млн. К тому же не нужно забывать что с апреля 2025 года она в Game Pass в .т.н полном изданий. Проще говоря продают раз за разом одну и ту же игру.

3
ZAUSA Egik81

Почему в динамике? Вот например новость:

https://www.playground.ru/borderlands_3/news/borderlands_3_okazalas_v_tsentre_skandala_obschestvennost_prizyvaet_bojkotirovat_shuter-361852?ysclid=maz991sish489221319

2
Egik81 ZAUSA

Потому что лишь в динамике можно увидеть насколько те или иные факторы происходящие в тот период повлияли на объемы продаж.

3
ZAUSA Egik81

А как вы видите те или иные факторы и их влияние? Я кроме естественного спада популярности тут ничего не вижу.

LightOut

Новости ради очередной полемики. Даже если 100тыс. присоединятся к байкоту, то на фоне фанбазы в несколько млн человек, это вообще никак не повлияет на продажи. Там не дурачки сидят, и за каждым таким высказыванием уже давно просчитали все последствия.

2
Bloxiw

За десятками провалившихся проектов и разорившихся студий тоже не дурачки сидели. Не показатель

1
Олег Дудин

Нельзя так плевать в лицо фанатам.

1
ZAUSA
Нельзя так плевать в лицо фанатам.

А как надо плевать им в лицо?

10
Геральт Батькович ZAUSA

Аккуратно так, чтоб они думали что это просто дождик моросит =)

7
Кей Овальд

Правильно. А то буржуи совсем зарываться стали.

1
Goodvini

Видимо им не интересны хорошие продажи)

1
jax baron

и по делом + мало, вот как у одного жена пропадёт - вот так и опомнятся.

Lereman

Это всё круто конечно, но скорее всего опять будет пук в лужу. Все эти бойкоты с треском проваливаются. Ты либо игнорируешь игру полностью, просто молча не говоря о ней. Либо случается что-то уровня картинки ниже.