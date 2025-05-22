Создатели контента и фанаты Borderlands объявили бойкот BL4 после высказываний главы Gearbox

Генеральный директор студии Gearbox Software Рэнди Питчфорд (Randy Pitchford) недавно заявил, что настоящие фанаты могут позволить себе купить Borderlands 4, если она будет стоить 80 долларов.
Такое заявление главы Gearbox вызвало бурную полемику среди фанатов Borderlands и создателей контента по франшизе. В социальных сетях появляется множество постов, в которых утверждается, что высказывания главы Gearbox - это PR-катастрофа, которая испортила ожидание следующей игры. Как результат, многие из них выразили свое несогласие с его точкой зрения, причем нашлись даже те, кто и вовсе заявил о намерении бойкотировать Borderlands 4, независимо от ее конечной цены.
Питчфорд попытался исправить ситуацию с новыми разъяснениями, но это только подлило масла в огонь для еще большей критики. В результате ситуация дошла до того, что прошлые игры Borderlands попали под волну ревью-бомбинга.
В любом случае, Borderlands 4 выйдет 12 сентября 2025 года для PS5, Xbox Series X|S и PC
ПитчВорд всегда был солевым фриком, удивительно, как он до сих пор в компании
Пиар катастрофа это вот это, ни одного белого)))
Тем временем ГГ из второй)))
А два по центру, это какие?? Деваха и здоровяк. Или вы хотите Альбиносов видеть?
Да, типичный азиат-негр.
Мехромантка имбобо
гг третьей части
Рэнди жоПитчфорду надо водичку по 1000 баксов за литр продавать. Если он настоящий фанат воды, то купит.))
После того, что они сделали с третьей частью и пре-сиквелом, я четвертую даже с торрента качать не стану.
Я третью на середине дропнул с диска, просто задушила, еще и питоры эти двое.
Я так понял, что вы не играете в игры. Всё ясно.
Ничему не учатся, это как чувак в ЕА сказал - не нравится не покупайте, потом ещё один с абобой и маском, теперь вот это)
и теперь еа на коленях.
Нет, но того чувака уволили)) А так Вейлгард провалился, с Фифой там какие то проблемы насколько я понимаю. Всё отлично.
Учитывая что геймплейно это та же самая 3 часть, макс цена ей 50$
У серии этой игры аудитория не хилая
Посмотрим насколько эффективны были меры комюнити в ответ на откровенное хамство в их адрес.
Очень. Как и в прошлый раз, бойкотировали всем селом.
В динамике нужно смотреть. в 2022 году было 15 млн. В 2023 было 18 млн. Интересно посмотреть сколько было на конец 2024 и на начала бойкота. Нашел что вроде в середине или начале 2024 года продажи были почти 20 млн. К тому же не нужно забывать что с апреля 2025 года она в Game Pass в .т.н полном изданий. Проще говоря продают раз за разом одну и ту же игру.
Почему в динамике? Вот например новость:
https://www.playground.ru/borderlands_3/news/borderlands_3_okazalas_v_tsentre_skandala_obschestvennost_prizyvaet_bojkotirovat_shuter-361852?ysclid=maz991sish489221319
Потому что лишь в динамике можно увидеть насколько те или иные факторы происходящие в тот период повлияли на объемы продаж.
А как вы видите те или иные факторы и их влияние? Я кроме естественного спада популярности тут ничего не вижу.
Новости ради очередной полемики. Даже если 100тыс. присоединятся к байкоту, то на фоне фанбазы в несколько млн человек, это вообще никак не повлияет на продажи. Там не дурачки сидят, и за каждым таким высказыванием уже давно просчитали все последствия.
За десятками провалившихся проектов и разорившихся студий тоже не дурачки сидели. Не показатель
Нельзя так плевать в лицо фанатам.
А как надо плевать им в лицо?
Аккуратно так, чтоб они думали что это просто дождик моросит =)
Правильно. А то буржуи совсем зарываться стали.
Видимо им не интересны хорошие продажи)
и по делом + мало, вот как у одного жена пропадёт - вот так и опомнятся.
Это всё круто конечно, но скорее всего опять будет пук в лужу. Все эти бойкоты с треском проваливаются. Ты либо игнорируешь игру полностью, просто молча не говоря о ней. Либо случается что-то уровня картинки ниже.