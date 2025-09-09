Стали известны дата предзагрузки и размер скачиваемых файлов Borderlands 4 - игра займёт всего 28 ГБ на PS5

Объявлены дата предварительной загрузки и размер скачиваемых файлов Borderlands 4, грядущего ролевого лутер-шутера от первого лица от 2K и Gearbox Software.

PlayStationSize в Twitter/X опубликовал информацию, основываясь на последних записях в базе данных серверов PlayStation. Игра займёт довольно небольшой объём памяти на PS5. Тем не менее, тем, у кого ограничено свободное место на внутреннем накопителе, рекомендуется заранее освободить его.

Предварительная загрузка Borderlands 4 будет включать последнее обновление, версию 01.002.001, предустановленное для всех, кто оформил предварительный заказ на цифровую копию игры. Размер файла версии Borderlands 4 для PS5 (28,168 ГБ) составляет чуть больше половины размера версии Borderlands 3 для PS5 (52,927 ГБ).

Ожидается, что эмбарго на обзоры Borderlands 4 будет снято завтра, 10 сентября.

Borderlands 4 выйдет 12 сентября 2025 года на PlayStation 5, Xbox Series X|S и Windows PC, а релиз на Nintendo Switch 2 состоится 3 октября 2025 года.