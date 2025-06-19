Судя по превью, Borderlands 4 выглядит как свежий перезапуск, в котором серия отчаянно нуждалась

После почти 6-летнего перерыва франшиза Borderlands возвращается с четвёртой основной частью в сентябре этого года. Будучи одной из самых популярных франшиз шутеров от первого лица всех времён, от Borderlands 4 ждут многого.

К счастью, Gearbox Software, судя по ранним превью игры, может оправдать эти ожидания. Borderlands 4, похоже, привносит столь необходимые свежие изменения в формулу лутер-шутера в открытом мире, которая, честно говоря, уже начала считаться несколько устаревшей.

Первые впечатления от Borderlands 4 относятся к игре как к своего рода мягкой перезагрузке, включающей несколько изменений качества жизни и измененную основную механику. Для начала, эта новая часть наконец-то переместилась с локации Пандоры на планету Кайрос.

Планета Кайрос будет отличаться более мрачным и суровым тоном и историей, что значительно отличается от предыдущих частей. Тем не менее, не ожидайте, что сарказм и юмор будут каким-либо образом смягчены.

Игры Borderlands славятся огромным арсеналом оружия, в третьей части количество единиц оружия составляет почти миллиард. В этой новой части стоит ожидать больше производителей оружия и множество новых типов огнестрельного оружия.

Помимо этого, движение получило значительное усиление с двойными прыжками, рывками в воздухе, крюком-кошкой, плаванием и скольжением по воздуху. Эти изменения наверняка сделают игровой процесс еще более хаотичным и приятным.

Также были добавлены новые возможности крафта, включая аптечки, которые предлагают различные преимущества и недостатки, позволяя каждому игроку найти наилучший вариант для своих нужд.