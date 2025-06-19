Судя по превью, Borderlands 4 выглядит как свежий перезапуск, в котором серия отчаянно нуждалась

После почти 6-летнего перерыва франшиза Borderlands возвращается с четвёртой основной частью в сентябре этого года. Будучи одной из самых популярных франшиз шутеров от первого лица всех времён, от Borderlands 4 ждут многого.
К счастью, Gearbox Software, судя по ранним превью игры, может оправдать эти ожидания. Borderlands 4, похоже, привносит столь необходимые свежие изменения в формулу лутер-шутера в открытом мире, которая, честно говоря, уже начала считаться несколько устаревшей.
Первые впечатления от Borderlands 4 относятся к игре как к своего рода мягкой перезагрузке, включающей несколько изменений качества жизни и измененную основную механику. Для начала, эта новая часть наконец-то переместилась с локации Пандоры на планету Кайрос.
Планета Кайрос будет отличаться более мрачным и суровым тоном и историей, что значительно отличается от предыдущих частей. Тем не менее, не ожидайте, что сарказм и юмор будут каким-либо образом смягчены.
Игры Borderlands славятся огромным арсеналом оружия, в третьей части количество единиц оружия составляет почти миллиард. В этой новой части стоит ожидать больше производителей оружия и множество новых типов огнестрельного оружия.
Помимо этого, движение получило значительное усиление с двойными прыжками, рывками в воздухе, крюком-кошкой, плаванием и скольжением по воздуху. Эти изменения наверняка сделают игровой процесс еще более хаотичным и приятным.
Также были добавлены новые возможности крафта, включая аптечки, которые предлагают различные преимущества и недостатки, позволяя каждому игроку найти наилучший вариант для своих нужд.
Вот и чемоданы подъехали.
ну красавцы если правда
хорошей игре хорошие продажи
если проплачено увидим сами на релизе
проплачено
Господа эксперты, пора диван поворачивать или отбой тревоги?
Не, ну если они не сделают хуже чем 3 часть, то это уже хорошо будет.
Судя по геймплейным роликам ганплей и импакт от него в игре вообще никакущий для 25 года, что пушки пукают как пластиковые, что враги как-то вяло реагируют на попадания. Не понимаю, почему нельзя было сделать стрельбу за все четыре части наконец то сочной, это же кор механика игры.
Уберут сэл шейдинг...будет заурядный лутершутерок который от других ничем не отличается.
Да она уже выглядит как обычная игра благодаря современному освещению
райзен 7 ?идите накуй
Помнится подобные патоморфозы происходили с одной известной частью франшизы про братство наёмных убийц.
Может хоть в этот раз сделают достойный сюжет? А не ту дичь, что была в предыдущих частях. // Nvidia Power