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Borderlands 4 12.09.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Кооператив
6.4 186 оценок

Судя по превью, Borderlands 4 выглядит как свежий перезапуск, в котором серия отчаянно нуждалась

monk70 monk70

После почти 6-летнего перерыва франшиза Borderlands возвращается с четвёртой основной частью в сентябре этого года. Будучи одной из самых популярных франшиз шутеров от первого лица всех времён, от Borderlands 4 ждут многого.

К счастью, Gearbox Software, судя по ранним превью игры, может оправдать эти ожидания. Borderlands 4, похоже, привносит столь необходимые свежие изменения в формулу лутер-шутера в открытом мире, которая, честно говоря, уже начала считаться несколько устаревшей.

Первые впечатления от Borderlands 4 относятся к игре как к своего рода мягкой перезагрузке, включающей несколько изменений качества жизни и измененную основную механику. Для начала, эта новая часть наконец-то переместилась с локации Пандоры на планету Кайрос.

Планета Кайрос будет отличаться более мрачным и суровым тоном и историей, что значительно отличается от предыдущих частей. Тем не менее, не ожидайте, что сарказм и юмор будут каким-либо образом смягчены.

Игры Borderlands славятся огромным арсеналом оружия, в третьей части количество единиц оружия составляет почти миллиард. В этой новой части стоит ожидать больше производителей оружия и множество новых типов огнестрельного оружия.

Помимо этого, движение получило значительное усиление с двойными прыжками, рывками в воздухе, крюком-кошкой, плаванием и скольжением по воздуху. Эти изменения наверняка сделают игровой процесс еще более хаотичным и приятным.

Также были добавлены новые возможности крафта, включая аптечки, которые предлагают различные преимущества и недостатки, позволяя каждому игроку найти наилучший вариант для своих нужд.

24
14
Комментарии: 14
Ваш комментарий
kotasha

Вот и чемоданы подъехали.

14
My life is a game

ну красавцы если правда
хорошей игре хорошие продажи
если проплачено увидим сами на релизе

8
WerGC

проплачено

5
Rey4rtRO

Господа эксперты, пора диван поворачивать или отбой тревоги?

2
ArexSOnk

Не, ну если они не сделают хуже чем 3 часть, то это уже хорошо будет.

2
Samson48

Судя по геймплейным роликам ганплей и импакт от него в игре вообще никакущий для 25 года, что пушки пукают как пластиковые, что враги как-то вяло реагируют на попадания. Не понимаю, почему нельзя было сделать стрельбу за все четыре части наконец то сочной, это же кор механика игры.

2
Даздрасен Дыклоп

Уберут сэл шейдинг...будет заурядный лутершутерок который от других ничем не отличается.

2
Блоха В Сарафане

Да она уже выглядит как обычная игра благодаря современному освещению

ThoughtfulGerardo

райзен 7 ?идите накуй

1
Egik81

Помнится подобные патоморфозы происходили с одной известной частью франшизы про братство наёмных убийц.

Пользователь ВКонтакте

Может хоть в этот раз сделают достойный сюжет? А не ту дичь, что была в предыдущих частях. // Nvidia Power

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