Сюжетные миссии Borderlands 4 можно будет проходить "практически в любом порядке"

В сентябре в продажу поступит Borderlands 4, и уже сейчас игроки постепенно узнают, чего ждать от новой амбициозной главы в серии шутеров от первого лица от студии Gearbox, недавно рассказавшей GamesRadar о новых возможностях игры.

В частности, главный сценарист Тейлор Кларк (Taylor Clark) рассказал о таких элементах, как Digirunner, то есть возможность вызывать свое транспортное средство, когда захочется, без необходимости посещать специальные локации, а также о захватном крюке, позволяющем быстро перемещаться в разных направлениях.

Поскольку это типичные элементы для других видеоигр, а некоторые фанаты отреагировали на эти предложения с определенной долей скептицизма, Кларк заявил, что команда не стремится «цинично соответствовать рынку», объяснив, что «Borderlands уже почти достаточно взрослая, чтобы водить машину: было бы странно, если бы мы постоянно не развивались и не адаптировали» свою работу..

Мы - творческая команда, и есть идеи, которые мы хотим выразить в Borderlands 4; способы, которыми мы хотим создать ощущение, что мы снова прокладываем свежий путь.

В заключение Кларк подтвердил, что в игре практически не будет загрузок, и рассказал о том, как студия подошла к созданию игрового мира, который по-прежнему остается не совсем открытым, однако ощущается именно так.

Теперь мы можем сказать: меньше границ, больше земли и «почти полное отсутствие загрузок», а также нелинейный подход к повествованию, что позволит вам проходить основные миссии «практически в любом порядке.

Те, кто смотрел геймплей с фанфеста, могли заметить, что в игре будут повторяющиеся миссии, такие как Public Events и Primordial Vaults, в которых вы сможете регулярно получать лучший лут по мере продвижения по сюжету с нелинейным подходом к геймплею.

Borderlands 4 выйдет 12 сентября для Xbox Series X/S, PS5 и PC, а версия для Nintendo Switch 2 появится позже.