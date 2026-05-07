Take-Two поставила на паузу Borderlands 4 для Switch 2 ради полировки ПК-версии

Глава Take-Two Interactive Штраус Зельник прокомментировал задержку разработки Borderlands 4 для Nintendo Switch 2 и дал понять: проблема вовсе не в самой консоли. По его словам, пауза связана с желанием команды сначала разобраться с техническим состоянием версии для Steam, прежде чем распыляться на дополнительные платформы.
Разработка порта для Switch 2 была временно приостановлена ещё в феврале, но тогда компания ограничилась довольно расплывчатой формулировкой. Теперь Зельник объяснил ситуацию куда прямолинейнее: Gearbox сосредоточена на оптимизации и хочет убедиться, что Borderlands 4 будет соответствовать ожиданиям игроков уже на старте. И на фоне последних громких провалов AAA-релизов такой подход выглядит скорее разумным, чем тревожным.
При этом руководитель Take-Two отдельно подчеркнул, что запуск игры на новой консоли Nintendo остаётся «полностью осуществимым». То есть речь идёт не об отмене версии для Switch 2, а скорее о переносе приоритетов внутри разработки.
Любопытно, что ещё несколько лет назад подобное заявление могло бы восприниматься как завуалированная критика слабого железа Nintendo. Но Switch 2 сейчас всё чаще рассматривают как полноценную платформу для современных AAA-игр, и Take-Two явно не хочет терять эту аудиторию. Особенно учитывая, насколько успешно на гибридных консолях чувствуют себя кооперативные и лутер-шутеры.
Параллельно Gearbox уже раскрыла планы по поддержке Borderlands 4 после релиза. Игру ждут сюжетные обновления, новые наборы контента и дополнительные функции, включая уже анонсированный фоторежим. Судя по всему, издатель рассчитывает превратить проект в долгоживущий сервис, а значит запуск в плохом техническом состоянии мог бы дорого обойтись серии.
На фоне индустрии, где многие издатели предпочитают выпускать игры «как есть», а исправлять всё потом патчами, позиция Take-Two выглядит неожиданно осторожной. И, возможно, именно такой подход сейчас нужен крупным релизам больше всего.
Это овно еле идёт на топовом железе, какой нахрен свич
Игра вполне отлично работает на максималках, отключить 4к, поставить 60фпс. Никаких проблем.