Take-Two поставила на паузу Borderlands 4 для Switch 2 ради полировки ПК-версии

Глава Take-Two Interactive Штраус Зельник прокомментировал задержку разработки Borderlands 4 для Nintendo Switch 2 и дал понять: проблема вовсе не в самой консоли. По его словам, пауза связана с желанием команды сначала разобраться с техническим состоянием версии для Steam, прежде чем распыляться на дополнительные платформы.

Разработка порта для Switch 2 была временно приостановлена ещё в феврале, но тогда компания ограничилась довольно расплывчатой формулировкой. Теперь Зельник объяснил ситуацию куда прямолинейнее: Gearbox сосредоточена на оптимизации и хочет убедиться, что Borderlands 4 будет соответствовать ожиданиям игроков уже на старте. И на фоне последних громких провалов AAA-релизов такой подход выглядит скорее разумным, чем тревожным.

При этом руководитель Take-Two отдельно подчеркнул, что запуск игры на новой консоли Nintendo остаётся «полностью осуществимым». То есть речь идёт не об отмене версии для Switch 2, а скорее о переносе приоритетов внутри разработки.

Любопытно, что ещё несколько лет назад подобное заявление могло бы восприниматься как завуалированная критика слабого железа Nintendo. Но Switch 2 сейчас всё чаще рассматривают как полноценную платформу для современных AAA-игр, и Take-Two явно не хочет терять эту аудиторию. Особенно учитывая, насколько успешно на гибридных консолях чувствуют себя кооперативные и лутер-шутеры.

Параллельно Gearbox уже раскрыла планы по поддержке Borderlands 4 после релиза. Игру ждут сюжетные обновления, новые наборы контента и дополнительные функции, включая уже анонсированный фоторежим. Судя по всему, издатель рассчитывает превратить проект в долгоживущий сервис, а значит запуск в плохом техническом состоянии мог бы дорого обойтись серии.

На фоне индустрии, где многие издатели предпочитают выпускать игры «как есть», а исправлять всё потом патчами, позиция Take-Two выглядит неожиданно осторожной. И, возможно, именно такой подход сейчас нужен крупным релизам больше всего.