Borderlands 4 11.09.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Кооператив
6.1 611 оценок

Take-Two признала, что запуск Borderlands 4 не оправдал ожиданий

2BLaraSex 2BLaraSex

Запуск шутера Borderlands 4 от Gearbox Software оказался немного слабее, чем надеялся издатель Take-Two Interactive. Одной из причин слабого старта генеральный директор компании Штраус Зельник в ходе презентации для инвесторов указал проблемы с оптимизацией ПК-версии.

Запуск был немного менее успешным, чем мы хотели бы, по тем причинам, что вы назвали. Но студия Gearbox занимается решением этих проблем. Оглядываясь назад, мы считаем, что могли бы кое-что сделать лучше, и мы намерены исправить это в будущем.

При этом Зельник подчеркнул, что компания безмерно гордится Gearbox и уверена в долгосрочных перспективах игры.

Мы уверены, что Borderlands 4 достигнет высоких показателей по продажам в течение своего жизненного цикла. Мы считаем, что со временем продажи игры будут очень стабильными, а экономические результаты будут соответствовать нашим ожиданиям.

Важно отметить, что Borderlands 4 не стала коммерческим провалом. По данным издателя, игра установила несколько рекордов в США: это самая быстро продаваемая игра в серии, первая часть франшизы, которая сразу же дебютировала на первом месте ежемесячного чарта продаж, и она уже стала третьей по продажам игрой 2025 года. Однако, судя по заявлениям Зельника, Take-Two рассчитывала на более высокие результаты "с самого старта".

Синий Кот

А где же все те толпы зашитников что тут раздували щёки и кричали о миллиардах миллионов продаж и онлайном как на старте вовки? И что мы тут ничего не понимаем а игра то на самом деле шадивер 1000/10 ?

Чё, притихли?

12
Rio17

Сдулись 🤣

4
Nodas

А что не так ? Игра коммерчески успешна, продалась больше чем другая игра в серии

6
Handsome Dragonbourn

Обиделся, что ты в касте нищуковых геймеров? 🌚

1
jax baron

Все пичфорда заткнули, обосрался и сдулся

9
Solstice

Так дело было не в самой игре, а в UE5...

6
Max P

Другие же игры нормально работают.

Handsome Dragonbourn Max P

а эти игры с нами в одной комнате?

1
ЧикаПанаЧикаТана Max P

Абоба, оутер ворд,стралкер 2 , куча инди поделок на урине 5,все это плохо работает ,а ждалкер 2 очень плохо ,единицы игр есть что работают с хорошим фпс на урине 5, какая нибудь арк райдерс или киллинг флор 3,но там можно люмены отключать что фпс х3 дает

1
Ясос Убибу

Вообще, кто мог ждать 4 борду, после 3? Люди которые купили ее просто увидели витрину в стим, и такие "о, я помню играл во вторую часть 10 лет назад, было весело, наверное и 4 будет весёлая" (через пол часа) *рефаунд*

4
Handsome Dragonbourn

2 часть худшая в серии

4
Ясос Убибу Handsome Dragonbourn
askazanov

Чё наклепали, то и получили)))

3
Denis Kyokushin

Игроки понюхали этот выпердыш и бросили

3
ЧикаПанаЧикаТана

Одна из игр,на которую не ждешь взлома денувы,пусть себе этот выкидыш оставят

2
Tommy451

премиальный гейминг оказался провальным...

1
-zotik-

Но Питчфорд же сказал...

ROKstar666

Шутка что ли? Они это всё говорили при выпуске Borderlands 3!

Продажи поднимутся и станут стабильные, когда начнут её со скидкой 90% продавать как Borderlands 3.

Есть вещи которые никогда не меняются, например как человеческая тупость...

