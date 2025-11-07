Take-Two признала, что запуск Borderlands 4 не оправдал ожиданий

Запуск шутера Borderlands 4 от Gearbox Software оказался немного слабее, чем надеялся издатель Take-Two Interactive. Одной из причин слабого старта генеральный директор компании Штраус Зельник в ходе презентации для инвесторов указал проблемы с оптимизацией ПК-версии.
Запуск был немного менее успешным, чем мы хотели бы, по тем причинам, что вы назвали. Но студия Gearbox занимается решением этих проблем. Оглядываясь назад, мы считаем, что могли бы кое-что сделать лучше, и мы намерены исправить это в будущем.
При этом Зельник подчеркнул, что компания безмерно гордится Gearbox и уверена в долгосрочных перспективах игры.
Мы уверены, что Borderlands 4 достигнет высоких показателей по продажам в течение своего жизненного цикла. Мы считаем, что со временем продажи игры будут очень стабильными, а экономические результаты будут соответствовать нашим ожиданиям.
Важно отметить, что Borderlands 4 не стала коммерческим провалом. По данным издателя, игра установила несколько рекордов в США: это самая быстро продаваемая игра в серии, первая часть франшизы, которая сразу же дебютировала на первом месте ежемесячного чарта продаж, и она уже стала третьей по продажам игрой 2025 года. Однако, судя по заявлениям Зельника, Take-Two рассчитывала на более высокие результаты "с самого старта".
А где же все те толпы зашитников что тут раздували щёки и кричали о миллиардах миллионов продаж и онлайном как на старте вовки? И что мы тут ничего не понимаем а игра то на самом деле шадивер 1000/10 ?
Чё, притихли?
Сдулись 🤣
А что не так ? Игра коммерчески успешна, продалась больше чем другая игра в серии
Обиделся, что ты в касте нищуковых геймеров? 🌚
Все пичфорда заткнули, обосрался и сдулся
Так дело было не в самой игре, а в UE5...
Другие же игры нормально работают.
а эти игры с нами в одной комнате?
Абоба, оутер ворд,стралкер 2 , куча инди поделок на урине 5,все это плохо работает ,а ждалкер 2 очень плохо ,единицы игр есть что работают с хорошим фпс на урине 5, какая нибудь арк райдерс или киллинг флор 3,но там можно люмены отключать что фпс х3 дает
Вообще, кто мог ждать 4 борду, после 3? Люди которые купили ее просто увидели витрину в стим, и такие "о, я помню играл во вторую часть 10 лет назад, было весело, наверное и 4 будет весёлая" (через пол часа) *рефаунд*
2 часть худшая в серии
Чё наклепали, то и получили)))
Игроки понюхали этот выпердыш и бросили
Одна из игр,на которую не ждешь взлома денувы,пусть себе этот выкидыш оставят
премиальный гейминг оказался провальным...
Но Питчфорд же сказал...
Шутка что ли? Они это всё говорили при выпуске Borderlands 3!
Продажи поднимутся и станут стабильные, когда начнут её со скидкой 90% продавать как Borderlands 3.
Есть вещи которые никогда не меняются, например как человеческая тупость...