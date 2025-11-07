Take-Two признала, что запуск Borderlands 4 не оправдал ожиданий

Запуск шутера Borderlands 4 от Gearbox Software оказался немного слабее, чем надеялся издатель Take-Two Interactive. Одной из причин слабого старта генеральный директор компании Штраус Зельник в ходе презентации для инвесторов указал проблемы с оптимизацией ПК-версии.

Запуск был немного менее успешным, чем мы хотели бы, по тем причинам, что вы назвали. Но студия Gearbox занимается решением этих проблем. Оглядываясь назад, мы считаем, что могли бы кое-что сделать лучше, и мы намерены исправить это в будущем.

При этом Зельник подчеркнул, что компания безмерно гордится Gearbox и уверена в долгосрочных перспективах игры.

Мы уверены, что Borderlands 4 достигнет высоких показателей по продажам в течение своего жизненного цикла. Мы считаем, что со временем продажи игры будут очень стабильными, а экономические результаты будут соответствовать нашим ожиданиям.

Важно отметить, что Borderlands 4 не стала коммерческим провалом. По данным издателя, игра установила несколько рекордов в США: это самая быстро продаваемая игра в серии, первая часть франшизы, которая сразу же дебютировала на первом месте ежемесячного чарта продаж, и она уже стала третьей по продажам игрой 2025 года. Однако, судя по заявлениям Зельника, Take-Two рассчитывала на более высокие результаты "с самого старта".