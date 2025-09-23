Такие баги игроки готовы простить: из-за ошибки в Borderlands 4 у Векс оголились ягодицы

Пользователь Reddit под ником Moon Jazz обнаружил забавный баг в Borderlands 4: во время поездки на транспортном средстве у персонажа Векс случайно исчезла часть одежды, обнажив нижнее белье. В отличие от типичных технических проблем, этот глич вызвал скорее ироничную реакцию сообщества.

Участники субреддита r/Borderlands с юмором восприняли ситуацию, попросив автора поделиться дополнительными скриншотами для "более детального изучения" бага.

Разработчики пока не прокомментировали инцидент. Учитывая характер бага и реакцию сообщества, возможно, он даже будет сохранён как пасхальное яйцо в будущих обновлениях.