Borderlands 4 11.09.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Кооператив
6.1 513 оценок

Такие баги игроки готовы простить: из-за ошибки в Borderlands 4 у Векс оголились ягодицы

AceTheKing AceTheKing

Пользователь Reddit под ником Moon Jazz обнаружил забавный баг в Borderlands 4: во время поездки на транспортном средстве у персонажа Векс случайно исчезла часть одежды, обнажив нижнее белье. В отличие от типичных технических проблем, этот глич вызвал скорее ироничную реакцию сообщества.

Участники субреддита r/Borderlands с юмором восприняли ситуацию, попросив автора поделиться дополнительными скриншотами для "более детального изучения" бага.

Разработчики пока не прокомментировали инцидент. Учитывая характер бага и реакцию сообщества, возможно, он даже будет сохранён как пасхальное яйцо в будущих обновлениях.

15
6
Комментарии:  6
Yтbе Веня Бенис

сфотать монитор на телефон, какой же овощ

10
selfreaver

Всё что нужно знать о целевой аудитории этой помойки)

7
Beve

Всё что нужно знать о целевой аудитории этой помойки) XD

1
Алан Битаров

Натуралы есть везде.

1
RelexUA

это про плейграунд или про бордерлендс