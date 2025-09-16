Технический эксперт смог устранить подтормаживания в Borderlands 4 на ПК - увы, его решение подойдёт не всем

Borderlands 4 остается одной из самых обсуждаемых новинок осени, и похоже причина не в том, что это единственная большая премьера. Причиной обсуждений во многом служат провокационные высказывания главы Gearbox Рэнди Питчфорда и проблемы с оптимизацией в игре. Многие владельцы даже мощных компьютеров жалуются на постоянные подтормаживания из-за компиляции шейдеров. Однако один из техноблогеров нашёл способ практически полностью избавиться от этой проблемы.

Речь идёт о настройке размера кэша шейдеров в панели управления видеокартами Nvidia. По словам блогера, изменение параметра с базового значения на 100 ГБ кардинально изменило производительность: игра перестала дёргаться и стала стабильной даже в насыщенных событиями сценах. За 12–13 часов он отметил лишь два коротких «микрофриза» вместо десятков критических зависаний.

Однако решение подходит далеко не всем. Для его применения требуется видеокарта от Nvidia, а также наличие достаточно большого объёма свободного пространства на диске, поскольку папка DXCache может вырасти до десятков гигабайт. Кроме того, метод не влияет на средний уровень кадров в секунду: он устраняет лишь подтормаживания, но не делает игру быстрее на слабом «железе». Для повышения частоты кадров специалисты советуют снижать качество облаков и тумана, которые оказываются самыми ресурсоёмкими настройками графики.

Напомним, что Borderlands 4 уже успела собрать внушительную аудиторию, несмотря на жалобы на техническое состояние. По последнием данным за первые выходные, проект привлёк свыше 300 тысяч игроков на ПК.

Тем не менее даже владельцы самых дорогих видеокарт, включая RTX 5090, отмечают, что при 4K-разрешении игра не всегда держит стабильные 60 кадров в секунду. Очевидно, что разработчикам из Gearbox предстоит ещё немало работы над оптимизацией.

Для тех, кто хочет дополнительно улучшить производительность, напомним, что игру можно оптимизировать и с помощью модификаций — они доступны в разделе «Файлы» на нашем сайте.