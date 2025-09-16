ЧАТ ИГРЫ
Borderlands 4 11.09.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Кооператив
6.2 425 оценок

Технический эксперт смог устранить подтормаживания в Borderlands 4 на ПК - увы, его решение подойдёт не всем

Gutsz Gutsz

Borderlands 4 остается одной из самых обсуждаемых новинок осени, и похоже причина не в том, что это единственная большая премьера. Причиной обсуждений во многом служат провокационные высказывания главы Gearbox Рэнди Питчфорда и проблемы с оптимизацией в игре. Многие владельцы даже мощных компьютеров жалуются на постоянные подтормаживания из-за компиляции шейдеров. Однако один из техноблогеров нашёл способ практически полностью избавиться от этой проблемы.

Речь идёт о настройке размера кэша шейдеров в панели управления видеокартами Nvidia. По словам блогера, изменение параметра с базового значения на 100 ГБ кардинально изменило производительность: игра перестала дёргаться и стала стабильной даже в насыщенных событиями сценах. За 12–13 часов он отметил лишь два коротких «микрофриза» вместо десятков критических зависаний.

Однако решение подходит далеко не всем. Для его применения требуется видеокарта от Nvidia, а также наличие достаточно большого объёма свободного пространства на диске, поскольку папка DXCache может вырасти до десятков гигабайт. Кроме того, метод не влияет на средний уровень кадров в секунду: он устраняет лишь подтормаживания, но не делает игру быстрее на слабом «железе». Для повышения частоты кадров специалисты советуют снижать качество облаков и тумана, которые оказываются самыми ресурсоёмкими настройками графики.

Напомним, что Borderlands 4 уже успела собрать внушительную аудиторию, несмотря на жалобы на техническое состояние. По последнием данным за первые выходные, проект привлёк свыше 300 тысяч игроков на ПК.

За выходные Borderlands 4 собрала больше 300 тысяч игроков на ПК несмотря на проблемы с оптимизацией

Тем не менее даже владельцы самых дорогих видеокарт, включая RTX 5090, отмечают, что при 4K-разрешении игра не всегда держит стабильные 60 кадров в секунду. Очевидно, что разработчикам из Gearbox предстоит ещё немало работы над оптимизацией.

Для тех, кто хочет дополнительно улучшить производительность, напомним, что игру можно оптимизировать и с помощью модификаций — они доступны в разделе «Файлы» на нашем сайте.

Комментарии:  11
Юрий Пенкин

а как тогда консоли без этого метода обходятся?

dogetrur

Им насильно графику или что либо занижают)

Great-heartedElio

на консоли грузится кэш уже спомпиленный для них.

ГАЗ-М20

Как я понял, речь идет о диске С, потому что драйвер Nvidia по умолчанию создает папку кэша шейдеров именно на системном диске. То есть именно там надо иметь более 100 ГБ, чтобы сработал этот метод.

HoganHog

Весь кэш от игр(главным образом от U5 тут C:\Users\User\AppData\Local\NVIDIA\DXCache Делаешь так и радуешься.

Ясен пень, если дрова обновишь, то всё слетит. Тут работай и будет(когда поймёшь,что за что отвечаеет и что можно сделать -будешь счастлив. А от игр от сони -это лазанья просто необходимо.

Я тебя полюбил -я тебя научу!

Neko-Aheron

Этот "трюк" ( решение ) помогает в случае игр с активной подгрузкой и выгрузкой шейдеров... допустим в Gray Zone Warfare просто масса статеров и проблем, но увеличения кэша шейдеров до 10 и больше дает заметную плавность ( но есть еще аспект интернета, и тд тп )

Также помогает отключение Low Latency mode и G-sync с VSync... иногда наоборот делает хуже, пример Wuthering Waves где отключение Low Latency дает просто ужасные статеры, но если включить принудительно Low Latency на Ultra и поставить VSync на нормальную работу мы получаем относительную плавность. Короче, головоломка для любителей по***

Петюша Петюшенька

А на АМД картах, нельзя такое проделать никак?

Great-heartedElio

можно. продать амд и купить нвидиа

EbAsOsInA

Нет никаких фризов, шейдеры недолго подгружаются, в начале игры там на одну микросекунду надпись появляется и при заходе в мир проц прогревается сильно, значит шейдеры грузятся, это секунд 6-10. Как зашёл в мир ещё секунд 5 проц горячий, потом падает до 60-65 температура, всё шейдеры не грузятся. По сравнению с tlou2 где постоянно эти шейдеры подгружались по ходу игры, это небо и земля.

NatanieLzZ
Речь идёт о настройке размера кэша шейдеров в панели управления видеокартами Nvidia. По словам блогера, изменение параметра с базового значения на 100 ГБ

Пффф, это первое что нужно делать поставив дрова, потому что стандартный лимит настолько маленький, что поиграв в течение дня в несколько игр и запустив вечером ту игру, в которую играл утром, приходится снова ждать компиляцию шейдеров. Обновил дрова 13 сентября, и у меня уже кэш шейдеров больше 13гб, до обновления на прошлой версии до 30 набежало

UnforgettableYutaka

Не тормози-сникерсни! Сделал склад для отработанных ресурсов и радует всех своей изобретательностью. Таким методом кэш сожрет весь диск, и еще мало будет. Как обычно, чей то про'б требует все больше и больше ресурсов.