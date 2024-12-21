У Borderlands 4 будет поддержка кроссплатформенной игры

Gearbox Entertainment подтвердила несколько деталей о Borderlands 4, которая выйдет в 2025 году на PS5, Xbox Series X/S и PC.
Как сообщил глава студии Рэнди Питчфорд в интервью Famitsu, новая часть серии поддержит кроссплатформенный мультиплеер.
Это значит, что игроки на разных платформах смогут сражаться и исследовать мир игры вместе. Кроме того, разработчики добавят режим splitscreen для двух игроков, продолжая традиции локального мультиплеера.
Отвратительные главные герои
А персонажей менять не будут ? Ну ок... и да... кросс игра это уже не должно быть новостью
Скачаю бесплатно, если будет возможность, через 1-2 года после выхода, когда перестанут выпускать DLC. Borderlands - это Borderlands. Надо сильно постараться, чтобы испортить тут основной геймплей.
С кроссгендерными персонажами и кроссгендерными никнеймами)
Судя по графике проработке и мылу совместимость с ps3 и xbox360
а что безнадежно больные фанатеющие от этого кала закончились чтоли ? во пичалька какая и не попиарить больше