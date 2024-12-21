У Borderlands 4 будет поддержка кроссплатформенной игры

Gearbox Entertainment подтвердила несколько деталей о Borderlands 4, которая выйдет в 2025 году на PS5, Xbox Series X/S и PC.

Как сообщил глава студии Рэнди Питчфорд в интервью Famitsu, новая часть серии поддержит кроссплатформенный мультиплеер.

Это значит, что игроки на разных платформах смогут сражаться и исследовать мир игры вместе. Кроме того, разработчики добавят режим splitscreen для двух игроков, продолжая традиции локального мультиплеера.