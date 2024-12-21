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Borderlands 4 2025 г.
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Кооператив
6.3 91 оценка

У Borderlands 4 будет поддержка кроссплатформенной игры

butcher69
Новости

Gearbox Entertainment подтвердила несколько деталей о Borderlands 4, которая выйдет в 2025 году на PS5, Xbox Series X/S и PC.

Как сообщил глава студии Рэнди Питчфорд в интервью Famitsu, новая часть серии поддержит кроссплатформенный мультиплеер.

Это значит, что игроки на разных платформах смогут сражаться и исследовать мир игры вместе. Кроме того, разработчики добавят режим splitscreen для двух игроков, продолжая традиции локального мультиплеера.

-7
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
PatronizingUnferth

Отвратительные главные герои

3
Max Rolens

А персонажей менять не будут ? Ну ок... и да... кросс игра это уже не должно быть новостью

2
Costollom

Скачаю бесплатно, если будет возможность, через 1-2 года после выхода, когда перестанут выпускать DLC. Borderlands - это Borderlands. Надо сильно постараться, чтобы испортить тут основной геймплей.

2
MadPyramus
У Borderlands 4 будет поддержка кроссплатформенной игры

С кроссгендерными персонажами и кроссгендерными никнеймами)

1
lazarewer11

Судя по графике проработке и мылу совместимость с ps3 и xbox360

-1
Wolfenstein

а что безнадежно больные фанатеющие от этого кала закончились чтоли ? во пичалька какая и не попиарить больше

-4