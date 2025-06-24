У персонажей Borderlands 4 будет огромное древо навыков - больше, чем в предыдущих двух играх вместе взятых

Генеральный директор Gearbox Рэнди Питчфорд вышел на сцену во время Borderlands Fan Fest, чтобы раскрыть ещё несколько подробностей о Borderlands 4. Хотя Питчфорд довольно много рассказал о различных аспектах предстоящего кооперативного лутер-шутера, включая его игровых персонажей, он также сообщил, что древа навыков в Borderlands 4 будут самыми большими во франшизе на данный момент.
Как удалось выяснить GamesRadar, Питчфорд вместе с главным креативным директором Gearbox Рэнди Варнеллом рассказали, что у одного персонажа Borderlands 4 будет больше навыков, чем у любых персонажей из Borderlands 2 и Borderlands 3 вместе взятых. Стоит отметить, что традиционно в играх Borderlands не было огромных деревьев навыков, как, например, в Path of Exile. Однако эти игры все равно допускали довольно много настроек через свои небольшие деревья навыков.
Вы найдете больше навыков на персонажа, чем в Borderlands 3 и 2 вместе взятых. По пятницам мы работаем допоздна ради вас.
Слова Питчфорда стали продолжением объяснения Варнелла о том, что дерево навыков предлагает достаточно разнообразия, чтобы позволить четырем игрокам, играющим за одного и того же персонажа, в конечном итоге иметь разные стили игры.
Для контекста, персонажи Borderlands 2 имели 10 навыков в каждом из своих деревьев навыков, в то время как персонажи Borderlands 3 имели от 18 до 20 навыков в каждом дереве. Это означает, что у одного персонажа Borderlands 4 может быть более чем 30 различных навыков в одном дереве, что дало бы игрокам множество вариантов при создании своих персонажей.
Borderlands 4 выйдет на ПК, PS5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch 2. В то время как первые три платформы получат ее 12 сентября, версия для Switch 2 должна выйти в будущем.
Да хоть 100500 навыков. Не верю я в 4 борду после третей. Опопсовят донельзя
А чё толку с количества навыков? Может лучше сделать навыков меньше, но уникальных и интересных геймплейно? Такое в голову разрабам не приходило? Взять те же пушки. Ну сделали они миллиард вариаций... а что толку? Это привело к тому, что мне пофиг, какая пушка в руках. Друг от друга почти не отличаются в старых бордах. А теперь они и навыки будут миллиардами клепать? Видимо, чтоб оправдать неадекватную цену в 80 евробаксов за базовое издание... Точка.
Может, в Borderlands 5 или 6 Питчфорд окончательно будет упорот и сделает древо умений в духе PoE 2.
чую врёт - в 3 там были индивидуальные навыки, и потом 4 столбец добавили - что привнесло не хило так возможности - моуз особенно.
Всё будут сейчас по максимуму расхваливать:)
Одобряю.