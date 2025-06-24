У персонажей Borderlands 4 будет огромное древо навыков - больше, чем в предыдущих двух играх вместе взятых

Генеральный директор Gearbox Рэнди Питчфорд вышел на сцену во время Borderlands Fan Fest, чтобы раскрыть ещё несколько подробностей о Borderlands 4. Хотя Питчфорд довольно много рассказал о различных аспектах предстоящего кооперативного лутер-шутера, включая его игровых персонажей, он также сообщил, что древа навыков в Borderlands 4 будут самыми большими во франшизе на данный момент.

Как удалось выяснить GamesRadar, Питчфорд вместе с главным креативным директором Gearbox Рэнди Варнеллом рассказали, что у одного персонажа Borderlands 4 будет больше навыков, чем у любых персонажей из Borderlands 2 и Borderlands 3 вместе взятых. Стоит отметить, что традиционно в играх Borderlands не было огромных деревьев навыков, как, например, в Path of Exile. Однако эти игры все равно допускали довольно много настроек через свои небольшие деревья навыков.

Вы найдете больше навыков на персонажа, чем в Borderlands 3 и 2 вместе взятых. По пятницам мы работаем допоздна ради вас.

Слова Питчфорда стали продолжением объяснения Варнелла о том, что дерево навыков предлагает достаточно разнообразия, чтобы позволить четырем игрокам, играющим за одного и того же персонажа, в конечном итоге иметь разные стили игры.

Для контекста, персонажи Borderlands 2 имели 10 навыков в каждом из своих деревьев навыков, в то время как персонажи Borderlands 3 имели от 18 до 20 навыков в каждом дереве. Это означает, что у одного персонажа Borderlands 4 может быть более чем 30 различных навыков в одном дереве, что дало бы игрокам множество вариантов при создании своих персонажей.

Borderlands 4 выйдет на ПК, PS5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch 2. В то время как первые три платформы получат ее 12 сентября, версия для Switch 2 должна выйти в будущем.