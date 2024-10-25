Умирающему поклоннику дадут поиграть в Borderlands 4 до релиза

Компания Gearbox вновь проявила заботу о своих преданных фанатах, пообещав дать возможность 37-летнему Калебу МакАльпайну, страдающему от терминальной стадии рака, поиграть в Borderlands 4 раньше времени. Калеб, узнав, что ему осталось жить от 7 до 12 месяцев, обратился к игрокам на Reddit с просьбой связаться с разработчиками, чтобы не упустить шанс сыграть в долгожданную игру.

Несмотря на надежды на успешную химиотерапию, которая может продлить его жизнь всего на пару лет, времени у Калеба остается немного. Вскоре после его поста с ним связался глава Gearbox, Рэнди Питчфорд, пообещав, что сделает все возможное для исполнения его желания. «Мы с Калебом сейчас общаемся по Email и делаем все возможное, чтобы это наконец произошло», — сказал Питчфорд.

Это не первый раз, когда Gearbox устраивает подобные мероприятия. В 2019 году компания подарила копию Borderlands 3 незадолго до релиза 26-летнему фанату, также страдавшему от рака. В память о нем в игре появилась уникальная пушка, названная в его честь.