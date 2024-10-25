ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Borderlands 4 2025 г.
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Кооператив
7.1 52 оценки

Умирающему поклоннику дадут поиграть в Borderlands 4 до релиза

butcher69
Новости

Компания Gearbox вновь проявила заботу о своих преданных фанатах, пообещав дать возможность 37-летнему Калебу МакАльпайну, страдающему от терминальной стадии рака, поиграть в Borderlands 4 раньше времени. Калеб, узнав, что ему осталось жить от 7 до 12 месяцев, обратился к игрокам на Reddit с просьбой связаться с разработчиками, чтобы не упустить шанс сыграть в долгожданную игру.

Несмотря на надежды на успешную химиотерапию, которая может продлить его жизнь всего на пару лет, времени у Калеба остается немного. Вскоре после его поста с ним связался глава Gearbox, Рэнди Питчфорд, пообещав, что сделает все возможное для исполнения его желания. «Мы с Калебом сейчас общаемся по Email и делаем все возможное, чтобы это наконец произошло», — сказал Питчфорд.

Это не первый раз, когда Gearbox устраивает подобные мероприятия. В 2019 году компания подарила копию Borderlands 3 незадолго до релиза 26-летнему фанату, также страдавшему от рака. В память о нем в игре появилась уникальная пушка, названная в его честь.

9
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Aza Rza

Видимо нет иных вариков разрекламировать игру, как только через челика отбрасывающего кеды! Такое Мы уважамба, но играть в это не стану!

1
Jarvis666

А он будет считаться бета-тестером?))

1
-zotik-

Имхо для меня это было бы наказанием)

0
Aaro Niro

Мне уже кажется что игровые компании специально ищут смертельно больных поклонников что бы на их фоне попиарится.

0