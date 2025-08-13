В Borderlands 4 будет доступно 30 миллиардов видов оружия

Gearbox готовит для фанатов Borderlands настоящий арсенальный рекорд. В новом интервью, опубликованном Epic Games, арт-директор игры Адам Мэй подтвердил: в Borderlands 4 будет доступно 30 миллиардов уникальных стволов.
Такое количество удалось достичь благодаря продвинутой системе процедурной генерации и обширной базе оружия с самого старта. Каждое изменение — будь то производитель, режим стрельбы, тип прицела или элементальный эффект — создаёт новый вариант пушки. Именно поэтому даже небольшие модификации одной модели способны породить сотни и тысячи вариаций.
Мэй отметил, что внешний вид оружия будет напрямую связан с его характеристиками:
«Если это скорострельное оружие — делаем его агрессивным и угловатым. Если же оно запускает огромные ракеты — оно должно быть массивным и мощным на вид».
Borderlands 4 выйдет 12 сентября на PC, PlayStation и Xbox.
30 видов. Остальные реколор.
Ну видимо они думают что несколько разных эффектов на одной и той же пухе это уже другая пуха на верное как то так по их мнению!
Не только эффект, разные виды прицелов и тд )
Опять небось 90% будет однотипного хлама.
это в лучшем случае. а скорее всего около 99%
Что толку, если игра будет полным, законченным фуфлом?
И ценность этого оружия - ноль. Помню раньше в играх было: выбил уникальное оружие, радости столько было. А сейчас в том же Диабло 4 предметы сыпятся как из рога изобилия
знаем мы эту разницу но меня все равно устраивает
еще бы тебя помои не устраивали
а ты откуда знаешь сам пробовал
30 миллиардов хлама с разными циферкамм
По заветам Тодда Говарда, но поскромнее в цифрах. Один хрен рандомайзер
я полагал что это уже ничего не переплюнет, кажется я ошибался)))
Какой то слабенький генератор орудий убийств используется.