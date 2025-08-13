В Borderlands 4 будет доступно 30 миллиардов видов оружия

Gearbox готовит для фанатов Borderlands настоящий арсенальный рекорд. В новом интервью, опубликованном Epic Games, арт-директор игры Адам Мэй подтвердил: в Borderlands 4 будет доступно 30 миллиардов уникальных стволов.

Такое количество удалось достичь благодаря продвинутой системе процедурной генерации и обширной базе оружия с самого старта. Каждое изменение — будь то производитель, режим стрельбы, тип прицела или элементальный эффект — создаёт новый вариант пушки. Именно поэтому даже небольшие модификации одной модели способны породить сотни и тысячи вариаций.

Мэй отметил, что внешний вид оружия будет напрямую связан с его характеристиками:

«Если это скорострельное оружие — делаем его агрессивным и угловатым. Если же оно запускает огромные ракеты — оно должно быть массивным и мощным на вид».

Borderlands 4 выйдет 12 сентября на PC, PlayStation и Xbox.