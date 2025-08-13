ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Borderlands 4 12.09.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Кооператив
6.4 222 оценки

В Borderlands 4 будет доступно 30 миллиардов видов оружия

IKarasik IKarasik

Gearbox готовит для фанатов Borderlands настоящий арсенальный рекорд. В новом интервью, опубликованном Epic Games, арт-директор игры Адам Мэй подтвердил: в Borderlands 4 будет доступно 30 миллиардов уникальных стволов.

Такое количество удалось достичь благодаря продвинутой системе процедурной генерации и обширной базе оружия с самого старта. Каждое изменение — будь то производитель, режим стрельбы, тип прицела или элементальный эффект — создаёт новый вариант пушки. Именно поэтому даже небольшие модификации одной модели способны породить сотни и тысячи вариаций.

Мэй отметил, что внешний вид оружия будет напрямую связан с его характеристиками:

«Если это скорострельное оружие — делаем его агрессивным и угловатым. Если же оно запускает огромные ракеты — оно должно быть массивным и мощным на вид».

Borderlands 4 выйдет 12 сентября на PC, PlayStation и Xbox.

18
23
Комментарии: 23
Ваш комментарий
Destroited
30 миллиардов видов оружия
9
JesusH.Christ
1
Moorchik

30 видов. Остальные реколор.

9
Driga

Ну видимо они думают что несколько разных эффектов на одной и той же пухе это уже другая пуха на верное как то так по их мнению!

1
_TEZ_ Driga

Не только эффект, разные виды прицелов и тд )

2
Raphtallia

Опять небось 90% будет однотипного хлама.

6
Alex Row

это в лучшем случае. а скорее всего около 99%

5
Ahnx

Что толку, если игра будет полным, законченным фуфлом?

6
Kalmah13

И ценность этого оружия - ноль. Помню раньше в играх было: выбил уникальное оружие, радости столько было. А сейчас в том же Диабло 4 предметы сыпятся как из рога изобилия

6
WerGC

знаем мы эту разницу но меня все равно устраивает

2
InkubatorKlef

еще бы тебя помои не устраивали

2
WerGC InkubatorKlef

а ты откуда знаешь сам пробовал

2
Fronyx

30 миллиардов хлама с разными циферкамм

2
luVol

По заветам Тодда Говарда, но поскромнее в цифрах. Один хрен рандомайзер

1
Лидер Мур

я полагал что это уже ничего не переплюнет, кажется я ошибался)))

1
Egik81

Какой то слабенький генератор орудий убийств используется.

1
ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ