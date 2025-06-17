В Borderlands 4 будет две системы защиты - Denuvo и Symbiote

Вчера 2K и Gearbox Software обновили страницу Borderlands 4 в Steam, добавив минимальные и рекомендуемые требования для PC-версии и подтвердив наличие системы защиты от взлома Denuvo, а также новую DRM под названием Symbiote. Поклонникам ПК-гейминга хорошо знакома технология Denuvo, призванная ограничить пиратство и защитить продажи в первые недели после запуска.
Если говорить о Symbiote, то на данный момент о данной DRM практически ничего не известно, учитывая, что она должна дебютировать как раз в Borderlands 4. В сети уже появились предположения, что это собственная система, которую разработали 2K или Gearbox Software, но официального подтверждения пока нет. Наличие двух DRM-систем в одной игре явно не осталось незамеченным и уже вызвало неоднозначную реакцию, в частности, из-за опасений по поводу негативного влияния на производительность.
Релиз Borderlands 4 состоится 12 сентября 2025 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S, тогда как версия для Nintendo Switch 2 выйдет с небольшой задержкой.
Да хоть 10 защит, серия умерла после второй части
Продажи говорят о другом.
Штука в том что покупать будут ВСЁ и ВСЕГДА. И если бы рейтинги продаж отражали качественность купленного - была бы не жизнь а малина. Я уже где то описывал этот уникальный в истории коллекционеров предметов искусства случай : В 1961 году, некий итальянский художник по имени Пьеро Мандзони, решил увековечить свой неземной талант выпустив 90 закатанных баночек со своим дерьмом. Каждая баночка весом в 30 гр была оценена в 30 гр золота, а в 2016 году одна из них была продана на аукционе в Милане за €220 000 ( подороже Борды будет, не? ). И по сей день эти govnoбанки ходят в среде эстетствующих аристократов в качестве некоего 'довеска' при покупках. Так что..... Кстати вот оно:
Ну да, треть продаж потерять после невероятно успешной 2й части это надо суметь.
Из отчёта T2 за этот май.
А у тины вообще всё настолько хорошо, что даже своим инвесторам как-то стыдно говорить сколько копий они продали.
80 баксов цена, две дрм :) но вы главное кушайте не отвлекайтесь.
70 все же но все равно
Бичи опять полыхают 🤣
48к тенге и плюс ещё две DRM защиты очень отталкивают от приобретения данной части. За игру, в которую я максимум наиграю 100 часов, очень дорого, а две защиты 100% скажутся на производительности. Зачем тогда такое поддерживать? Я лучше подожду, пока в Steam не будет скидка минимум 60%.
Полыхать будут честные покупатели, когда две дрмки пожрут все кадры
гaвным гaвно.
Святой водой пусть еще окропят, и молитву аллаху зачитают.
Всеми силами защищают гов*о, лишь бы на хайпике успеть распродать хотя бы немного копий, глядишь и пол игры отобьют.
зачем горишь? активашку возьмешь и все
Какой хайп? Выходит новая часть Borderlands в которую играю миллионы. Почему бы в эту часть не играть, если это Borderlands? Видимо не знаете, что такое Borderlands и почему в него играют. Видимо вы просто хейтер со стороны, который тут из-за повестки.
А кто сказал что я вообще в это хочу играть?) Тут дело то не в этом. Ясен пень если бы я хотел поиграть, я бы нашел способ, пусть там хоть 10 защит будет. Просто сам факт добавлять аж 2 защиты на игру, у которой судя по всему и так беда с производительностью будет, это фатальная ошибка.
А зачем так сильно?тут денуво никто не могут взломать не может, а еще сверху
просто если цель защитить именно от пиратов тут денуво хватит
угу, вот только эта же защита стала причиной ярой ненависти, недавно. Сами себе могилу роют
На 3 защиту наверное уже дене не хватило, а то и её бы поставили🤣
вмп могли но чё то не поставили
StarForce еще!
будет две системы защиты - Denuvo и Symbiote