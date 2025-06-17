В Borderlands 4 будет две системы защиты - Denuvo и Symbiote

Вчера 2K и Gearbox Software обновили страницу Borderlands 4 в Steam, добавив минимальные и рекомендуемые требования для PC-версии и подтвердив наличие системы защиты от взлома Denuvo, а также новую DRM под названием Symbiote. Поклонникам ПК-гейминга хорошо знакома технология Denuvo, призванная ограничить пиратство и защитить продажи в первые недели после запуска.

Если говорить о Symbiote, то на данный момент о данной DRM практически ничего не известно, учитывая, что она должна дебютировать как раз в Borderlands 4. В сети уже появились предположения, что это собственная система, которую разработали 2K или Gearbox Software, но официального подтверждения пока нет. Наличие двух DRM-систем в одной игре явно не осталось незамеченным и уже вызвало неоднозначную реакцию, в частности, из-за опасений по поводу негативного влияния на производительность.

Релиз Borderlands 4 состоится 12 сентября 2025 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S, тогда как версия для Nintendo Switch 2 выйдет с небольшой задержкой.