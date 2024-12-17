В Borderlands 4 будет меньше туалетного юмора

В Borderlands 4 разработчики намерены снизить количество туалетного юмора. Об этом сообщил нарративный директор Сэм Уинклер, известный как один из сценаристов предыдущей части.
По словам Уинклера, в Borderlands 3 подобный юмор был представлен в избытке, что вызвало неоднозначную реакцию у игроков. Однако это не означает, что юмор подобного рода исчезнет полностью. Как отметил сценарист: «Туалеты всё ещё с нами».
Уинклер также добавил, что нарратив новой части создавался одной из самых талантливых и остроумных команд, что внушает уверенность в качестве шуток. При этом он пообещал: «Если в мою смену появится слово “скибиди”, я начну плакать».
Релиз Borderlands 4 намечен на 2025 год. Игра выйдет на PC, PlayStation 5 и Xbox Series.
Идут по пути Драгон Эйдж, от игры не стоит ждать чего-то большего чем от 3й части
я вот наоборот жду больше юмора больше экшена
Ну... Все по схеме... Дальше они заявят о уважении и так далее. Хотя там и так юмор был средний
Как и самой игры! 🤣 // Николай-Гав Гав-Зозулин
То есть меньше лута из толчка будет вылетать?..
Если начинают так себя нахваливать, то точно дно.
Повестка не позволяет видать // Артём Перминов
Спасибо // Алексей Кармадонов
И зачем тогда нужна borderlands 4? // Максим Кутузов
мне кажется, борда-4 окончательно похоронит франшизу. // Александр Рыбченко
ну это похороны господа!