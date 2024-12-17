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Borderlands 4 2025 г.
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Кооператив
6.3 88 оценок

В Borderlands 4 будет меньше туалетного юмора

butcher69
Новости

В Borderlands 4 разработчики намерены снизить количество туалетного юмора. Об этом сообщил нарративный директор Сэм Уинклер, известный как один из сценаристов предыдущей части.

По словам Уинклера, в Borderlands 3 подобный юмор был представлен в избытке, что вызвало неоднозначную реакцию у игроков. Однако это не означает, что юмор подобного рода исчезнет полностью. Как отметил сценарист: «Туалеты всё ещё с нами».

Уинклер также добавил, что нарратив новой части создавался одной из самых талантливых и остроумных команд, что внушает уверенность в качестве шуток. При этом он пообещал: «Если в мою смену появится слово “скибиди”, я начну плакать».

Релиз Borderlands 4 намечен на 2025 год. Игра выйдет на PC, PlayStation 5 и Xbox Series.

-3
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
Braini Shy

Идут по пути Драгон Эйдж, от игры не стоит ждать чего-то большего чем от 3й части

5
Альбиберчери

я вот наоборот жду больше юмора больше экшена

-3
Max Rolens

Ну... Все по схеме... Дальше они заявят о уважении и так далее. Хотя там и так юмор был средний

3
Пользователь ВКонтакте

Как и самой игры! 🤣 // Николай-Гав Гав-Зозулин

2
ZAUSA

То есть меньше лута из толчка будет вылетать?..

2
Кей Овальд

Если начинают так себя нахваливать, то точно дно.

2
Пользователь ВКонтакте

Повестка не позволяет видать // Артём Перминов

2
Пользователь ВКонтакте

Спасибо // Алексей Кармадонов

2
Пользователь ВКонтакте

И зачем тогда нужна borderlands 4? // Максим Кутузов

0
Пользователь ВКонтакте

мне кажется, борда-4 окончательно похоронит франшизу. // Александр Рыбченко

0
Дворф

ну это похороны господа!

0