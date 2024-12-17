В Borderlands 4 будет меньше туалетного юмора

В Borderlands 4 разработчики намерены снизить количество туалетного юмора. Об этом сообщил нарративный директор Сэм Уинклер, известный как один из сценаристов предыдущей части.

По словам Уинклера, в Borderlands 3 подобный юмор был представлен в избытке, что вызвало неоднозначную реакцию у игроков. Однако это не означает, что юмор подобного рода исчезнет полностью. Как отметил сценарист: «Туалеты всё ещё с нами».

Уинклер также добавил, что нарратив новой части создавался одной из самых талантливых и остроумных команд, что внушает уверенность в качестве шуток. При этом он пообещал: «Если в мою смену появится слово “скибиди”, я начну плакать».

Релиз Borderlands 4 намечен на 2025 год. Игра выйдет на PC, PlayStation 5 и Xbox Series.