В Borderlands 4 нашли баг, который позволяет буквально уничтожать любого босса

В недавно вышедшем шутере Borderlands 4 игроки обнаружили взаимодействие, способное стирать боссов с лица Пандоры практически «с нуля». Автор YouTube-канала NickTew показал, как без легендарного лута и без «крит-ножей» за считанные секунды испаряет противников на максимальной сложности — вплоть до появления редкого прок-сообщения Total Existence Failure.

Суть бага — в связке насадок Torgue с «лицензированным» липким магазином и подствольного «тайзера» (электрошокового режима огня). Липкие пули обычно взрываются при перезарядке или смене режима стрельбы, нанося умеренный урон (в среднем 5–10 тыс. за один подрыв). Но если успеть переключиться на тайзер и сделать выстрел, то урон взрывов внезапно пересчитывается и «подскакивает» до ~300 тыс. за подрыв.

Блогер выделил следующее ключевые моменты в работе бага:

Работает даже без «золотых» предметов и сложных сборок — NickTew показал пример с ~25 очками из 49, распределёнными просто в пользу урона от оружия.

Чем больше магазин, тем лучше: нужно успеть «настрелять» много липких зарядов, затем переключиться на тайзер и выстрелить, пока на цели ещё остаётся достаточно «наклеек».

Судя по замерам, игра начинает применять базовый урон тайзера за всю его длительность к каждому подрыву липких зарядов, что и даёт аномальные значения. Причём попадание тайзером по цели не требуется — стрельба «в воздух» даёт тот же эффект.

Такой эффект больше похож на ошибку перерасчёта урона при переключении режимов, чем на умышленную механику.

Надо отметить, что в Borderlands 4 достаточно и других веселых несостыковок — порой таких, за которые игроки готовы всё простить. Вспомнить хотя бы недавний курьёз с моделькой Векс: ошибка обнажила ягодицы героини и моментально разлетелась по соцсетям.

На стороне разработчиков, впрочем, звучат знакомые обещания: в ближайших патчах Gearbox намерена улучшать не только оптимизацию, но и исправлять ошибки. При этом команда отдельно подчёркивает приоритет — сначала усиление откровенно слабых вещей; «сверхсильные» билды и спорные взаимодействия в ближайшее время трогать не планируют. Так что, если хотите уничтожать боссов тайзером и липучками — похоже, у вас ещё время попробовать такой метод.