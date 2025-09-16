В Borderlands 4 нашли билд на бесконечный урон - боссы умирают за секунды

Игроки Borderlands 4 обнаружили настолько мощную комбинацию умений и оружия, что она буквально стирает боссов с лица земли за считанные секунды, даже на максимальной сложности.

О находке рассказал ютубер NickTew, показав билд на персонажа Векс, который использует кинжал Vampiric Vivisecting Throwing Knife с модификацией Penetrator Augment. Один точный удар запускает цепочку автоматических критических попаданий на пять секунд, а при наложении эффекта кровотечения каждый его тик также считается критом.

Особенность Векс усиливает эффект — пассивка Bloodletter позволяет критическим выстрелам накладывать кровотечение, а навык Contamination гарантирует повторное срабатывание статусов. В итоге один бросок ножа превращается в лавину критов, которая уничтожает врагов независимо от их уровня здоровья.

На демонстрации билд позволил убить босса на Ultimate Vault Hunter Level 5, где противники получают +350% HP, при этом оружие у игрока было лишь 32 уровня.

Главная сложность — добыть сам кинжал с нужным модификатором: шанс выпадения крайне мал, поэтому придётся фармить, например, в Splashzone.

Сообщество уже активно обсуждает этот «сломанный» билд. Многие уверены, что Gearbox скоро его ослабит, так как он «ломает баланс» и делает бессмысленным использование других пушек. Однако разработчики заявили, что не будут реагировать на такие находки «сгоряча».

Тем временем Gearbox продолжает работать над улучшением производительности, настройками поля зрения для консолей и будущим контентом.