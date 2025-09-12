В Borderlands 4 нашли локацию, намекающюю на бывшего владельца Gearbox

В новом шутере Borderlands 4 фанаты обнаружили локацию, которая похоже высмеивает бывшего владельца студии Gearbox — компанию Embracer Group.

Речь идёт о месте под названием Embracer’s Bluff. Это крошечный заброшенный городок с огромной свалкой в центре, на который регулярно нападают летающие твари. В этой зоне игроки могут выполнить два квеста: один связан с торговым автоматом-убийцей, другой — с «злобным ИИ-туалетом», которого ненавидят все жители. В последнем задании также появляется «король» Embracer’s Bluff — странный персонаж, проводящий время в джакузи.

Хотя прямой связи с Embracer разработчики не подтверждали, совпадение выглядит слишком явным. Напомним, что Gearbox действительно находилась под управлением Embracer, пока в 2024 году её не приобрела Take-Two Interactive за сумму в два раза меньше первоначальной. Именно в период этой сделки и шла разработка Borderlands 4, а по данным PC Gamer, сам сюжет игры во многом вдохновлён этими событиями.

Будет ли Gearbox дальше намекать на свою бурную корпоративную историю через игровую сатиру — пока вопрос открытый, но фанаты уже активно обсуждают находку.