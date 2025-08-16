В Borderlands 4 не будет кооперативного режима с разделенным экраном на Switch 2

Если вы планируете купить лутер-шутер Borderlands 4 для Nintendo Switch 2, обратите внимание, что игра не будет поддерживать кооперативный режим с разделенным экраном. Впрочем, есть и хорошая новость: все прочие функции будут доступны на новой гибридной консоли Nintendo.

Игроки Switch 2 получат тот же захватывающий опыт Borderlands 4, что и на других платформах, за исключением опции раздельного экрана, и да, у них будет полный кроссплей с Epic, Steam, PlayStation 5 и Xbox X|S!, — говорится на сайте Borderlands.

Кооперативный режим с разделенным экраном будет доступен на PC, PS5 и Xbox Series X|S: это различие, безусловно, связано со сложностью этой опции, учитывая, что на Nintendo Switch 2 уже пришлось пойти на компромисс в плане частоты кадров. Однако в FAQ не указаны конкретные причины отсутствия этой функции.

Напомним, что Borderlands 4 выйдет на Nintendo Switch 2 не раньше 3 октября, то есть спустя месяц после официального релиза на ПК, Xbox Series X|S и PlayStation 5, который состоится 12 сентября.