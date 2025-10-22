В Borderlands 4 одновременно стартует событие Ужасы Кайроса и выходит отложенный патч

Студия Gearbox Software подтвердила, что ранее отложенное обновление для Borderlands 4 выйдет вместе с запуском первого сезонного мини-события Ужасы Кайроса. Ивент начнется 23 октября и продлится до 6 ноября.
Игроков в рамках Ужасов Кайроса ждут встречи с мировыми боссами в измененных условиях — во время сражений будет идти кровавый дождь. За победу над боссами можно будет получить эксклюзивное легендарное снаряжение: штурмовую винтовку Tediore под названием Шепот, которая казнит ослабленных врагов, и гранату Черепок, выпускающую самонаводящиеся снаряды. Кроме того, с помощью SHiFT-кодов игроки смогут разблокировать косметические предметы: тыквенную голову Береги тыкву для всех персонажей и скин для оружия Колдовская привлекательность.
Одновременно с ивентом выйдет и крупное обновление, которое ранее было отложено. Этот патч, который разработчики называют обновлением 30-го дня, направлен на улучшение производительности и стабильности игры, а также на изменение баланса. В частности, будут ослаблены некоторые популярные сборки и предметы, которые разработчики сочли слишком сильными из-за непредусмотренных взаимодействий. Gearbox уточнила, что задержка была необходима для дополнительной доработки и чтобы убедиться в высоком качестве обновления.
14700кф и 5080 игра пашет отлично, ничего не вылетает, шейдеры пару минут были при первом запуске, не пойму чего все ноют то, специально пробовал на 4960 и 12400ф, нормально работает, конечно нужны длсс и генератор, сейчас без них никуда.
То есть, линейка RTX 40, которая вышла всего 3 года назад, уже по-твоему устарела? Даже старшие модели? Просто потому что там нет волшебной технологии в виде DLSS 4?
Люди с RTX 4070 Ti, RTX 3090 и RTX 3080 Ti, у которых прекрасно должна работать эта игра, жалуются на плохую производительность и невозможность нормально играть.
У консолей жизненный цикл 6-7 лет. Всё это время для них продолжают выпускать игры и оптимизировать под каждую платформу.
Почему-то для Robocop: Rogue City, Split Fiction, Hellblade 2, Clair Obscur: Expedition 33, The Finals и Alan Wake 2 на UE5 никакие DLSS4 не обязательны, чтобы игры работали нормально.
Взгляни на графику GTA 6, которую оптимизируют для Xbox Series S. Стоит она рядом с какой-то там Borderlands 4?