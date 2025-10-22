В Borderlands 4 одновременно стартует событие Ужасы Кайроса и выходит отложенный патч

Студия Gearbox Software подтвердила, что ранее отложенное обновление для Borderlands 4 выйдет вместе с запуском первого сезонного мини-события Ужасы Кайроса. Ивент начнется 23 октября и продлится до 6 ноября.

Игроков в рамках Ужасов Кайроса ждут встречи с мировыми боссами в измененных условиях — во время сражений будет идти кровавый дождь. За победу над боссами можно будет получить эксклюзивное легендарное снаряжение: штурмовую винтовку Tediore под названием Шепот, которая казнит ослабленных врагов, и гранату Черепок, выпускающую самонаводящиеся снаряды. Кроме того, с помощью SHiFT-кодов игроки смогут разблокировать косметические предметы: тыквенную голову Береги тыкву для всех персонажей и скин для оружия Колдовская привлекательность.

Одновременно с ивентом выйдет и крупное обновление, которое ранее было отложено. Этот патч, который разработчики называют обновлением 30-го дня, направлен на улучшение производительности и стабильности игры, а также на изменение баланса. В частности, будут ослаблены некоторые популярные сборки и предметы, которые разработчики сочли слишком сильными из-за непредусмотренных взаимодействий. Gearbox уточнила, что задержка была необходима для дополнительной доработки и чтобы убедиться в высоком качестве обновления.