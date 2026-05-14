В Borderlands 4 показали тизер второго рейд-босса Subjugator и Thol the Invincibles

В новом трейлере Borderlands 4 разработчики из Gearbox Software представили второго рейд-босса, который появится в игре — Subjugator и Thol the Invincibles.

В ролике игрокам впервые показали противников, связанных с силами Таймкипера, которые станут серьёзным испытанием для Охотников за Хранилищем. Судя по описанию, бой с ними будет рассчитан на кооперативное прохождение и потребует слаженной командной работы.

Сражение с новым рейд-боссом станет доступно 28 мая и будет частью контента Borderlands 4. Встретить его смогут игроки на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2.

Серия продолжает расширять эндгейм-контент, делая акцент на сложных боссах и повторном прохождении с повышенной сложностью.