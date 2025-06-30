В Borderlands 4 появится оружие с "большей вероятностью сюрпризов", утверждает Gearbox

Компания Gearbox пообещала еще более непредсказуемый подход к созданию оружия в Borderlands 4. В интервью GamesRadar+ исполнительный продюсер Крис Брок объяснил, что, хотя прежняя система была «великолепна», новая модель предлагает «больше возможностей для сюрпризов».

Как утверждает Брок, во вселенную Borderlands вернутся пять классических производителей оружия, а также три новых. Отличие заключается во введении «лицензированных деталей», позволяющую использовать на одном и том же оружии модификации от разных производителей. " У всех этих деталей разное поведение, и мы просто позволяем системе делать свое дело", - объясняет Брок.

Это решение привнесет дополнительный элемент случайности в и без того хаотичную систему оружия в серии. Игроки смогут найти оружие с неожиданными эффектами, в которых могут быть свои плюсы и минусы, в зависимости от стиля игры. В собственном превью GamesRadar+ назвали такое оружие приятным сюрпризом, но отметили, что понять, подходит ли оно к определенному билду, может быть сложнее.

В то же время Брок сравнил фокус Borderlands 4 с фокусом ее предшественницы. Если в Borderlands 3 пытались заново изобрести стрельбу, то теперь цель - расширить возможности передвижения и исследования. Тем не менее, суть игры «стреляй и добывай» по-прежнему остается центральной.

Borderlands 4 выйдет 12 сентября для ПК и консолей.