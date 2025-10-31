В Borderlands 4 вернулся крит-нож со 100% шансом критического урона после нового патча

В Borderlands 4 вышел свежий патч, который внес очередные изменения в баланс и исправил некоторые ошибки. Одним из самых заметных последствий обновления стало неожиданное возвращение популярной механики крит-ножа, позволяющей наносить гарантированные критические удары.

23 октября, разработчики из Gearbox Software уже пытались ослабить эту сборку, заменив стопроцентный шанс критического попадания на 30% бонус. Однако то изменение привело к ошибке: вместо добавления 30% к шансу крита, игра устанавливала его на фиксированное значение в 30%. Для многих игроков на поздних стадиях игры, чьи сборки уже превышали этот порог, это привело к прямой потере урона.

С выходом патча от 30 октября механика снова изменилась. Как сообщают игроки, теперь эффект от метательного ножа с аугментацией «Penetrator» суммируется. Одно попадание корректно дает 30% бонус к шансу критического удара, а 4 успешных броска подряд доводят этот шанс до 100%, возвращая, по сути, первоначальную мощь этой сборки, хоть и с требованием приложить чуть больше усилий. В официальном описании обновления упоминается исправление предыдущей ошибки, но ничего не говорится о суммировании эффекта.