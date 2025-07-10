Векс и ее способности в новом геймплейном трейлере Borderlands 4

Gearbox приступила к очередному этапу раскрутки Borderlands 4 и опубликовала два новых ролика, в которых демонстрируется Векс, один из четырех совершенно новых героев лутер-шутера. Эта девушка-сирена с легкостью может справиться с целой толпой врагов.
Первый - обзорный трейлер, в котором рассказывается, как Векс получила свои способности. Второй - геймплейный трейлер. В будущем разработчики Borderlands 4 обещают больше роликов в подобном стиле для всех остальных Искателей Хранилища.
Векс - типичный представитель класса, который стремится заручиться помощью компаньонов, уничтожая врагов с помощью стихийного урона. Как видно из прилагаемого видеоролика, Векс крушит врагов с помощью целого ряда видов оружия, но при этом она не прочь призвать особого зверя. Векс может даже активировать режим Сирены, и тогда она летает, наносит еще больше ударов и даже может призывать помощников.
Borderlands 4 выйдет 12 сентября для PS5, Xbox Series и PC. Версия для Switch 2 появится позже.
Какое же это дерьмище для зумеров.
А ты чего ожидал, что Бордерлендс сделают для 90 летних дедов и бабок? Вон фильм по этой игре выпустили с 50-60 летними актерами - все такие, фу, какое же это дерьмище для пенсионеров! Теперь вот выпускают игру и опять не то, для зумеров! Вы уже там определитесь!
Боевая девчонка.А её прапрапрабабушка предпочитала более "тихие" варианты решения проблем;)
Издатель 2К. Неиграбельно
Ну, скилы как у двойника, З4ЛП а. А история, ну хотя бы они не повторяются как был у Амар с Май.
прошел на днях бордер от тэйлов, сейчас пытаюсь не сдохнуть от кринжа в продолжении от жирной коробки. не сдохнуть очень сложно.