"Все вокруг одного цвета": фанаты Borderlands 4 жалуются на сливающихся с фоном врагов

Borderlands 4 уверенно стартовала и смогла завоевать сердца фанатов динамичным геймплеем и привычным безумным стилем. Однако вместе с восторгом появились и претензии. Помимо проблем с производительностью, неудобного интерфейса и багов вроде исчезающих боссов или невидимых стен, теперь обсуждается ещё одна досадная деталь — врагов банально трудно заметить.

Игроки отмечают, что характерная визуальная стилистика Borderlands, которая всегда считалась визитной карточкой серии, в новой части обернулась против самих геймеров. На Reddit пользователь IL_Giudice опубликовал скриншот, где противник буквально теряется на фоне окружения. Многие в шутку сравнили это с игрой «Где психопат?». В комментариях признаются, что иногда приходится стрелять «в пустоту», надеясь попасть.

Ситуацию усугубляет компас: он реагирует на врагов за несколько километров, которые даже не собираются атаковать. Игроки разворачиваются в поисках боя, но оказываются один на один с пустым горизонтом. Сообщество уже предложило решения — от лёгкого свечения моделей до контурной подсветки.

К сожалению, пока что в Borderlands 4 нет встроенной функции выделения врагов, а значит, приходится напрягать зрение, чтобы различать противников вдали. Фанаты задаются вопросом, почему Gearbox не заметила этого на тестировании. Разработчики обещают патчи, и сообщество надеется, что проблема будет решена быстрее, чем вопросы производительности и интерфейса.