"Все вокруг одного цвета": фанаты Borderlands 4 жалуются на сливающихся с фоном врагов

Borderlands 4 уверенно стартовала и смогла завоевать сердца фанатов динамичным геймплеем и привычным безумным стилем. Однако вместе с восторгом появились и претензии. Помимо проблем с производительностью, неудобного интерфейса и багов вроде исчезающих боссов или невидимых стен, теперь обсуждается ещё одна досадная деталь — врагов банально трудно заметить.
Игроки отмечают, что характерная визуальная стилистика Borderlands, которая всегда считалась визитной карточкой серии, в новой части обернулась против самих геймеров. На Reddit пользователь IL_Giudice опубликовал скриншот, где противник буквально теряется на фоне окружения. Многие в шутку сравнили это с игрой «Где психопат?». В комментариях признаются, что иногда приходится стрелять «в пустоту», надеясь попасть.
Ситуацию усугубляет компас: он реагирует на врагов за несколько километров, которые даже не собираются атаковать. Игроки разворачиваются в поисках боя, но оказываются один на один с пустым горизонтом. Сообщество уже предложило решения — от лёгкого свечения моделей до контурной подсветки.
К сожалению, пока что в Borderlands 4 нет встроенной функции выделения врагов, а значит, приходится напрягать зрение, чтобы различать противников вдали. Фанаты задаются вопросом, почему Gearbox не заметила этого на тестировании. Разработчики обещают патчи, и сообщество надеется, что проблема будет решена быстрее, чем вопросы производительности и интерфейса.
Компас работает отлично, показывает врагов только в области боя, показывает враг снизу или сверху или на уровне. ХЗ в каком месте там все сливается, если враг тебя видит и сразу начинает либо стрелять, либо бежать на тебя. Чушь.
полная причем, новость из под ногтя на основании каких-то ламеров, всю игру прошел на релизе и никаких подобных проблем даже близко не возникало
Он бы еще пожаловался, что дроп без контурной подсветки :)
еще были жалобы, что игра не говорит о том, что за барьер нельзя выходить, когда с боссом в нем дерешься, хотя это просто очевидно, что если бой начинается когда туда входишь и он там остается, то выходить не стоит, не просто так висит. Да даже один раз если вылетишь из-за него, то поймешь это на практике и больше так делать не будешь, и подсказка опять-таки теряет смысл. Лишь бы поныть людям, надоели уже
Да не будут они ничего исправлять кроме оптимизации и то вопрос. Касса сорвана всë схавали получили жрите Рэнди это прямым текстом сказал.
Но в этом же суть камуфляжа? Р - реальзьм!
я только 2 нашёл.